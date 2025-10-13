Em Sena Madureira, quase 30 mil eleitores estão aptos a irem às urnas em 2026

Um levantamento divulgado recentemente pelo Fórum Eleitoral da 3ª zona revelou que o município de Sena Madureira continua sendo o 3º maior colégio eleitoral do Acre. Atualmente, 29.839 eleitores estão totalmente legalizados com a justiça e, por consequência, aptos a comparecem às urnas nas eleições do ano que vem.

Esse número poderia ser bem maior, uma vez que, mais de 5 mil títulos estão cancelados e até agora os moradores não procuraram regularizar a situação.

A expectativa é que o total de eleitores aptos a votar em 2026 em Sena Madureira possa ultrapassar os 30 mil. Isso porque, ainda restam alguns meses para o fechamento do alistamento eleitoral. “O prazo para quem pretende regularizar o título ou tirar o documento pela primeira vez é o dia 6 de maio de 2026. Orientamos que as pessoas nos procurem e não deixem para última hora”, destacou Rafael Rarisson, chefe do Fórum Eleitoral da 3ª zona.

No ano que vem, a população estará de volta as urnas para escolher o presidente da república, senadores, governadores, deputados federais e estaduais. A votação do primeiro turno ocorrerá no dia 4 de outubro.