Em show de lançamento de livro, Milei cita Bolsonaro

O presidente da Argentina, Javier Milei, interpretou sucessos de Charly García, Nino Bravo e Los Ratones na terça-feira (6/10) em show de lançamento de seu novo livro “La Construcción del Milagro” (“A Construção do Milagre”) na Movistar Arena, em Buenos Aires. Na ocasião, Milei citou o ex-mandatário Jair Bolsonaro.

A 20 dias das eleições legislativas no país, Milei culpou a esquerda por tentativas de assassinato de Bolsonaro, no pleito de 2018, e do atual chefe de estado dos Estados Unidos, Donald Trump, na campanha presidencial de 2024, e pelas mortes do pré-candidato presidencial da Colômbia Miguel Uribe e do ativista Charlie Kirk.

“Quando perdem o debate, começam a escalada de violência. Tentaram assassinar o Jair Bolsonaro. Tentaram assassinar esse colosso do mundo que é o Donald Trump. Eles têm um longo histórico. E recentemente levaram a vida do nosso querido Charlie Kirk. Isto é por você, Charlie. Eles podem tê-lo tirado fisicamente, mas Charlie vive em cada um de nós”.