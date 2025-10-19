19/10/2025
Em show de Vanessa da Mata, homem pede namorada em casamento e viraliza nas redes sociais

"Ainda bem que você vive comigo, porque senão como seria essa vida?", disse o homem nas redes sociais, onde publicou o momento

O empresário acreano Rodrigo Oliveira surpreendeu a namorada, Lais Dutra, com um pedido de casamento durante a música “Ainda Bem”, de Vanessa da Mata. O momento foi compartilhado nas redes sociais e emocionou os seguidores do casal.

O momento viralizou nas redes sociais/Foto: Reprodução

Na publicação, Rodrigo escreveu: “Ontem foi dia de oficializar um pedido que eu faço todos os dias. Dia de reforçar meu amor pela mulher mais incrível que pisa nessa Terra. Eu te amo, Lais Dutra, e quero viver minha vida toda cuidando da nossa terrinha junto contigo. ELA DISSE SIM!!! Ainda bem que você vive comigo, porque senão como seria essa vida?”

O gesto romântico recebeu diversas mensagens de felicitações e comentários celebrando a nova fase do casal. Rodrigo e Lais, que mantêm relacionamento há alguns anos, ainda não divulgaram detalhes sobre a data do casamento.

Confira o momento:

