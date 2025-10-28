Em situação de abandono, idoso é acolhido no Lar Especial de Sena Madureira

28/10/2025
O idoso identificado até o momento como “Gaúcho” foi acolhido recentemente no “Lar especial”, lugar dedicado a receber os idosos que se encontram em situação de vulnerabilidade. Segundo informações, ele morava de favor em uma comunidade do rio Purus. Como não estava se sentindo bem de saúde, veio para a zona urbana, mas não tem nenhum familiar na cidade de Sena Madureira.

A coordenadora do local, Gleice Kelles, identificou a situação e, juntamente com a sua equipe, estendeu a mão ao senhor “Gaúcho”. De fato, o quadro era preocupante.

Após a acolhida, ele foi encaminhado para realizar alguns exames. A equipe médica detectou que o idoso está com hepatite A e E, por isso, o mesmo precisou ficar internado no hospital João Câncio Fernandes. À medida que receber alta médica, retornará aos cuidados da equipe do Lar especial.

Colocado em funcionamento recentemente, o Lar especial fica situado na Rua Quintino Bocaiúva, próximo ao comercial Frota. Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos que foi criada justamente para amparar os idosos que vivem em situação de abandono.

Como precisa pagar aluguel todos os meses e manter outras atividades, a colaboração da comunidade é fundamental. Quem puder fazer alguma doação para o Lar especial, a chave pix é: 68984067860.

