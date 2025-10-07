Em tom de apoio, Gladson projeta Mailza como sua sucessora: “Fará um governo de continuidade”

O governador Gladson Cameli e a vice-governadora Mailza Assis participaram nesta terça-feira, 7, da inauguração de dois novos prédios anexos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (IDAF), em Rio Branco. As estruturas, uma administrativa e outra voltada ao setor de transportes, foram construídas com investimento de R$ 3,8 milhões em recursos próprios do órgão.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli fez questão de destacar o papel de Mailza na gestão estadual e sua capacidade de liderança.

“Hoje a nossa vice-governadora, se vocês me permitem, não estou antecipando eleição nenhuma, mas é natural reconhecer o trabalho de quem tem se dedicado. A Mailza tem sido uma parceira incansável, uma mulher que tem me ligado, perguntado, compartilhado as ações e ajudado a governar com dedicação. Tenho certeza de que ela fará um governo de continuidade daquilo que é bom para o Estado, melhorando o que precisa ser melhorado, com humildade e colocando as pessoas em primeiro lugar. Essa é a verdadeira política”, afirmou Gladson.

A declaração foi recebida com entusiasmo por servidores e lideranças presentes, simbolizando o reconhecimento do governador ao protagonismo crescente da vice-governadora, que tem percorrido todo o Acre acompanhando obras, programas sociais e ações estruturantes do governo.

Em seu discurso, Mailza agradeceu a confiança e destacou o compromisso com o desenvolvimento sustentável do estado. “O nosso Acre tem vocação para a produção sustentável, para o cuidado com o homem do campo e para a proteção das nossas florestas. O IDAF fortalece tudo isso com estrutura, equipamentos e profissionais qualificados. Essa nova sede é símbolo do respeito com o servidor e da valorização do campo, da produção e da segurança sanitária e vegetal”, afirmou.

O presidente do IDAF, Francisco Tum, também ressaltou o avanço do órgão e o apoio do governo para fortalecer o setor produtivo.

“Pegamos um IDAF com muitas dificuldades, mas com trabalho e responsabilidade fomos reestruturando o órgão em todo o estado. Investimos em reformas, equipamentos, tecnologia e valorização dos servidores. Hoje o IDAF está mais forte e preparado para atender com qualidade o produtor acreano”, declarou.

As novas instalações oferecem ambientes climatizados, modernos e acessíveis, com rede elétrica e lógica preparadas para atender às demandas tecnológicas, além de áreas de convivência e espaços planejados para garantir conforto, ergonomia e segurança.