12/10/2025
Em tratamento contra o câncer, Val Marchiori chora ao cortar o cabelo

Em meio ao tratamento contra o câncer de mama, Val Marchiori emocionou seus fãs ao compartilhar a nova etapa de sua vida. A socialite compartilhou um vídeo no Instagram, na noite de sábado (11/10), e foi às lágrimas ao cortar os cabelos.

💖 Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo… é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje começa uma nova fase — o início do meu tratamento, o início da minha cura. 🌸 Com medo, sim… mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar”, começou ela.

Esperança

Ainda na publicação, ela relatou a expectativa de cura: “Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o câncer de mama. 🙏✨ Renasce uma nova Val — mais forte, mais confiante e cheia de amor pela vida. 💫’, declarou, antes de completar:

“E eu não estou sozinha. 💕 Sou grata ao meu marido, Amilton, que está ao meu lado em cada passo. Aos meus filhos, ao meu amigo querido, à minha família e a todos que me cercam com amor.
Aos meus seguidores e a cada pessoa que me envia energias boas e palavras de carinho — vocês me fortalecem todos os dias. 💖 Muito obrigada, de coração. 🌷”, encerrou.

Assista ao vídeo

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Val Marchiori (@valmarchiori)

