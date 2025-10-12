Em tratamento contra o câncer, Val Marchiori chora ao cortar o cabelo

Em meio ao tratamento contra o câncer de mama, Val Marchiori emocionou seus fãs ao compartilhar a nova etapa de sua vida. A socialite compartilhou um vídeo no Instagram, na noite de sábado (11/10), e foi às lágrimas ao cortar os cabelos.

“ Hoje é um recomeço. Não é só sobre cortar o cabelo… é sobre coragem. Sobre enfrentar o medo de ficar careca e, ao mesmo tempo, sentir nascer uma nova mulher dentro de mim. Hoje começa uma nova fase — o início do meu tratamento, o início da minha cura. Com medo, sim… mas com esperança e com fé em Deus, em primeiro lugar”, começou ela.

Esperança

Ainda na publicação, ela relatou a expectativa de cura: “Porque eu sei que vou vencer mais essa batalha contra o câncer de mama. Renasce uma nova Val — mais forte, mais confiante e cheia de amor pela vida. ’, declarou, antes de completar:

“E eu não estou sozinha. Sou grata ao meu marido, Amilton, que está ao meu lado em cada passo. Aos meus filhos, ao meu amigo querido, à minha família e a todos que me cercam com amor.

Aos meus seguidores e a cada pessoa que me envia energias boas e palavras de carinho — vocês me fortalecem todos os dias. Muito obrigada, de coração. ”, encerrou.

