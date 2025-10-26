26/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Em travessia inédita, indígenas recontam história da Baía de Guanabara

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
em-travessia-inedita,-indigenas-recontam-historia-da-baia-de-guanabara


Logo Agência Brasil

Às 13h30 a embarcação Águamãe se prepara para sair do porto da Praça XV, no centro do Rio de Janeiro. A viagem, pela Baía de Guanabara é no presente, mas é também sobre passado e futuro. 

Conduzida pelo pensador e ambientalista Ailton Krenak e pelo cantor, compositor e pesquisador Mateus Aleluia, a tripulação vive uma viagem inédita sobre a história e importância das águas que já foram habitadas por mais de 80 aldeias indígenas e por onde chegaram europeus e o maior número de pessoas escravizadas da África de toda a América. Um local que abriga plataformas de petróleo e que sofre com vazamentos de óleo e com poluição, mas onde ainda hoje se pesca e se toma banho de mar.

Notícias relacionadas:

A travessia, que ocorreu neste sábado (25), foi promovida pela Associação Selvagem Ciclo de Estudos, organização não governamental fundada por Krenak, Anna Dantes e Madeleine Deschamps. Aberta ao público, mediante inscrição prévia, a navegação realizada em parceria com o Museu do Amanhã e Barcas Rio, fez parte da programação da Temporada França-Brasil 2025

Durante a viagem, cantos, conversas e apresentações guiaram a exploração das águas, contando histórias muitas vezes esquecidas. Antes da travessia, a Agência Brasil conversou com os participantes. 

“A Guanabara é mãe de muitos povos, existem muitos seres, muitos mundos que ainda estão ali conectados a povos que sempre estiveram ali de vários outros lugares. O local que acolhe e acolheu. É esse abraço entre essas águas, esse rio, esse local que parece um útero”, diz a jornalista, roteirista, curadora e multiartista Renata Tupinambá.


Rio de Janeiro (RJ), 23/10/2025 – Renata Tupinambá participa do projeto Águamãe, que traz perspectivas indígenas sobre a Baía de Guanabara Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

 Renata Tupinambá participa do projeto Águamãe – Fernando Frazão/Agência Brasil

Renata apresentaria poesia e canto na língua tupi, tão familiar a quem ali viveu há séculos atrás. Ela lembra que a própria etnia, Tupinambá, habitou a região, chegou a ser dada como extinta, até ser novamente reconhecida nos anos 2000. O manto Tupinambá que, no ano passado, retornou ao Rio de Janeiro após ser levado à Dinamarca, é prova, segundo Renata, de que o povo resistiu e resiste. 

“O manto Tupinambá é mais velho que o Brasil. A chegada desse ancião, fortalece as narrativas de um Rio que ainda não era Rio, mas que está cercado de memórias naquelas águas que são a Guanabara”, diz.


Rio de Janeiro (RJ), 23/10/2025 – Carlos Papá Mirim Poty participa do projeto Águamãe, que traz perspectivas indígenas sobre a Baía de Guanabara Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Carlos Papá Mirim Poty participa do projeto Águamãe – Fernando Frazão/Agência Brasil

O artista, cineasta e líder espiritual Carlos Papá foi o responsável por mostrar ao público que muitas das palavras que fazem parte do cotidiano carioca são de origem indígena: os nomes dos bairros Ipanema e Jacarepaguá e até mesmo carioca são heranças dos povos que aqui viveram e vivem.

“Os cariocas não sabem ainda o significado do que eles falam. Muitas vezes falam Ipanema, Jacarepaguá, certos nomes que sociedade que está no Rio de Janeiro não sabe. Para mim, é uma grande honra revelar os nomes, os significados e os porquês”, diz.

Seres vivos

Papá também chama atenção para os seres não humanos que vivem na Guanabara. Recentemente, a despoluição de parte da Baía de Guanabara que resultou na reabertura para banho de praias como a do Flamengo, fez com que a cidade ocupasse também esses locais e valorizasse a vida ali. 

“Na medida em que o ser humano vai tendo essa consciência maior, uma responsabilidade e percebendo que não é só humano que mora, que depende daquele lugar, que existe um crustáceo, que existem animais, existem pequenos moluscos que precisam desse ambiente. A partir do momento que o ser humano percebe isso, com certeza haverá mais cuidado na hora de usufruir o ambiente”, defende.

A pensadora, aprendiz de parteira e educadora Cristine Takuá acrescenta que os demais seres vivos têm muito a ensinar aos seres humanos.

“Se a gente pensa o coletivo de cotias ou o coletivo de formigas, de abelhas, eles conseguem eticamente se interagir muito melhor do que nós humanos. Então essa guerra de hoje da humanidade contra a própria humanidade é uma coisa que precisa ser repensada. Foram muitos séculos de uma humanidade que não soube caminhar, que pisou muito pesado na Terra e hoje a Terra está machucada”, enfatiza.


Rio de Janeiro (RJ), 23/10/2025 – Cristine Takuá, do povo Maxakali, participa do projeto Águamãe, que traz perspectivas indígenas sobre a Baía de Guanabara Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Cristine Takuá, do povo Maxakali – Fernando Frazão/Agência Brasil

Baía de Guanabara

A Baía de Guanabara tem 337 quilômetros quadrados de espelho d`água, com 40 ilhas. Ao todo, 143 rios e córregos desaguam na baía, onde vivem 8,4 milhões de pessoas.

Ela está entre dois blocos de falha geológica: a Serra dos Órgãos e diversos maciços costeiros, menores. É repositório de vida, já foi berçário de baleias, converteu-se em núcleo de negócios baleeiros, tornou-se o principal porto de metais preciosos, até hoje é porto por onde circulam dezenas de milhões de toneladas de produtos.

De acordo com os povos indígenas Tukano, Dessano e outros povos do Rio Negro, na Amazônia, a Baía de Guanabara é o Lago do Leite onde chegou a canoa-cobra de sua travessia cósmica pela Via Láctea.

Pensando o futuro

Para a diretora e co-fundadora do Selvagem e da Dantes Editora, Anna Dantes, a Baía da Guanabara dá também lições para o futuro, principalmente quando se discute a exploração do petróleo na bacia sedimentar da Foz do Amazonas, região localizada na Margem Equatorial, no Norte do país, apontada como novo pré-sal devido ao seu potencial petrolífero. 

 


Rio de Janeiro (RJ), 23/10/2025 – Anna Dantes, diretora e co-fundadora do Selvagem, fala sobre o projeto Águamãe, que traz perspectivas indígenas sobre a Baía de Guanabara Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

 Anna Dantes, diretora e co-fundadora do Selvagem – Fernando Frazão/Agência Brasil

Na Baía já houve vazamentos de óleo, como o ocorrido no 18 de janeiro de 2000, um duto da Petrobras que ligava a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) ao terminal Ilha d’Água, na Ilha do Governador, rompeu-se antes do raiar do dia, provocando um vazamento de 1,3 milhão de litros de óleo combustível nas águas da baía. A mancha se espalhou por 40km². O episódio entrou para a a história como um dos maiores acidentes ambientais ocorridos no Brasil.

“Esse território foi tão atacado, tão transformado e vive questões muito centrais, inclusive no que está acontecendo agora na Foz do Rio Amazonas. Se a gente vive uma complexidade na Baía de Guanabara, ela é fruto de um sistema, de um sistema extrativista, de um sistema colonial”, diz, acrescentando que é possível observar no local os danos causados.

Às vésperas da 30º Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorre em novembro, em Belém, a antropóloga, escritora e cineasta Nastassja Martin ressalta que para pensar o futuro e o meio ambiente é preciso ouvir os povos tradicionais.

“A questão é não apenas integrar, mas também ouvir o que as pessoas que continuam a viver em conexão com esses lugares, com essa água, com esses animais têm a dizer, e que sabem o que está acontecendo porque vivenciam isso todos os dias. A questão das mudanças climáticas não é uma questão teórica, mas sim muito sensível e é também uma questão de sobrevivência”, enfatiza.

Viver é maravilhoso

Ailton Krenak mostra que se a sociedade muda a forma de pensar, pode mudar também os rumos da de toda a humanidade, cuidando melhor uns dos outros, de todos os demais seres vivos e do meio ambiente.

“A filosofia ocidental prega que ‘existimos para realizar algo’, e então mandam produzir suas esculturas, deixar seu registro de realizações. Provavelmente, para os ocidentais, é honroso fazer barulho escandaloso na morte. É só ver a quantidade de monumentos construídos homenageando seus heróis. Entretanto, penso que podemos existir sem ter que deixar nada. Isso porque receber a vida e viver, por si só, é maravilhoso demais”, diz em trecho do livro Um rio um pássaro.

E acrescenta: “Quando chegamos à Terra, descemos como pássaros que pousam silenciosamente, e um dia partimos de viagem ao céu sem deixar marcas.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost