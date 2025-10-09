Em “Tremembé”, Anselmo Vasconcellos vive Roger Abdelmassih e opina sobre true crime

O ator e diretor Anselmo Vasconcellos, que faz parte do elenco de “Tremembé” como o médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 100 anos de prisão por abuso sexual, esteve presente no Festival de Cinema Brasileiro, na noite desta quarta-feira (8/10), para a exibição do primeiro episódio da série, e conversou com a repórter do portal LeoDias, Monique Arruda. O artista contou como é a relação do personagem com a prisão e opinou sobre as produções true crime, que cada vez mais ganham destaque no audiovisual.

“É muito interessante, porque ele cria um personagem. Ele faz uma representação dentro do presídio. Ele rejeita o presídio. ‘Você não tem nada que ver com esse lugar aqui. Eu sou um médico’. E isso é muito interessante, porque ele consegue escapar da prisão”, contou Anselmo sobre o seu personagem.

Anselmo Vasconcelos interpretando o ex-médico Roger Abdelmassih, condenado por múltiplos estupros contra pacientes, na série "Tremembé"

Para ele, o melhor das produções de True Crime (crimes reais) é que a história foge do final tradicional: “O que é mais legal é que eu acho que essa dramaturgia do true crime vai trazer uma grande reviravolta na maneira como nós assistimos às coisas, porque a gente já está muito viciado num tipo de dramaturgia com início, meio e fim, com as circunstâncias dos costumes da época. Você está entendendo, né? As novelas, as séries, está tudo muito igualzinho”, apontou.

“Você pega uma plataforma de streaming, por exemplo, é quase tudo a mesma coisa. É uma variação sobre o mesmo tema. E o true crime traz uma coisa que é extraordinária: a vida como ela é. Como as pessoas podem se transformar? Isso é sensacional, porque você vai ver o cara que você leu assim: ‘Ah, ele violentou 37 mulheres’. Agora, quem é esse homem?”, reforçou.