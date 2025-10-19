Em último show em SP, Gilberto Gil homenageia Preta Gil e recebe Roberto Carlos no palco

O cantor Gilberto Gil fez uma homenagem à filha, Preta Gil, durante seu último show em São Paulo, neste sábado (18/10). A artista morreu no dia 20 de julho, enquanto tratava um câncer colorretal, aos 50 anos. A apresentação no Allianz Parque foi a última na capital paulista da turnê “Tempo Rei”, que encerra a carreira do veterano.

No palco, o ídolo da MPB refletiu sobre materialidade após a morte: “Essa é uma questão que a humanidade ainda não resolveu propriamente, apesar de quase todas as religiões adotarem a ideia de que a vida continua lá em cima, enfim. Outros dizem até, no caso daqueles que não se comportaram muito bem na Terra, que continua por baixo”.

Em 20/9/25 fez dois meses que a cantora Preta Gil faleceu

Até que o discurso chegou à filha: “Mas enfim…. Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, por já ter estado conosco, estará sempre conosco”. Após a homenagem, o público entoou o nome da filha do artista.

A apresentação também contou com a participação de Roberto Carlos, que se declarou para o amigo: “Não podia deixar de vir. Estar com você, Gil, nesse momento. Um prazer”. Os dois celebraram a parceria nos palcos com “Além do Horizonte”, “A Paz” e outros sucessos. Em outros shows da turnê, o veterano recebeu nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Lulu Santos e Seu Jorge.

“Tempo Rei” ainda tem apresentações previstas para Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. O encerramento será em 2026, em Belém.