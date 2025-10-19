Em último show em SP, Gilberto Gil homenageia Preta Gil e recebe Roberto Carlos no palco

19/10/2025
O cantor Gilberto Gil fez uma homenagem à filha, Preta Gil, durante seu último show em São Paulo, neste sábado (18/10). A artista morreu no dia 20 de julho, enquanto tratava um câncer colorretal, aos 50 anos. A apresentação no Allianz Parque foi a última na capital paulista da turnê “Tempo Rei”, que encerra a carreira do veterano.

No palco, o ídolo da MPB refletiu sobre materialidade após a morte: “Essa é uma questão que a humanidade ainda não resolveu propriamente, apesar de quase todas as religiões adotarem a ideia de que a vida continua lá em cima, enfim. Outros dizem até, no caso daqueles que não se comportaram muito bem na Terra, que continua por baixo”.

Gilberto Gil recebeu Roberto Carlos na apresentação deste sábado (18/10).
Em 20/9/25 fez dois meses que a cantora Preta Gil faleceu
Gilberto Gil fala sobre o luto após a perda da filha Preta Gil em entrevista ao "Fantástico"
Gilberto Gil e Preta Gil
Até que o discurso chegou à filha: “Mas enfim…. Pretinha, onde quer que esteja, ou não esteja, por já ter estado conosco, estará sempre conosco”. Após a homenagem, o público entoou o nome da filha do artista.

A apresentação também contou com a participação de Roberto Carlos, que se declarou para o amigo: “Não podia deixar de vir. Estar com você, Gil, nesse momento. Um prazer”. Os dois celebraram a parceria nos palcos com “Além do Horizonte”, “A Paz” e outros sucessos. Em outros shows da turnê, o veterano recebeu nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Marisa Monte, Lulu Santos e Seu Jorge.

“Tempo Rei” ainda tem apresentações previstas para Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador. O encerramento será em 2026, em Belém.

