Em véspera de amistosos, Rodrygo mira na Copa: “Sempre podemos sonhar”

Rodrygo já está na Coreia do Sul e participou dos treinamentos da Seleção Brasileira nesta sexta-feira (10/10). A partida contra o país asiático faz parte da preparação da equipe para a Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid revelou que o peso da camisa amarela torna possível o sonho de levantar a taça, independentemente do histórico recente não tão vitorioso.

“Por sermos o Brasil e por termos uma história como essa, sempre podemos sonhar. Conquistamos o respeito dos adversários. Somos pentacampeões, mesmo sem termos jogado bem nos últimos anos”, disse o atleta do Real Madrid ao jornal espanhol AS.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Seleção Brasileira se prepara para amistosos

2 de 3

Rodrygo é jogador do Real Madrid

Mateo Villalba Sanchez/Getty Images 3 de 3

Rodrygo foi convocado por Ancelotti

Dennis Agyeman/Europa Press via Getty Images

Rodrygo também comentou sobre o futuro do Real Madrid e um desafio que o time terá pouco após os amistosos. Os merengues não vencem o El Clásico, contra o Barcelona, desde abril de 2024. O time madrilenho terá a chance de encerrar o jejum em 26 de outubro, no Bernabéu, mas o atleta ainda vê os rivais como favoritos.

“É melhor esquecer a temporada passada. Não nos sentimos confortáveis ​​contra eles. Eles estão melhores agora e têm uma equipe melhor, com muito mais confiança. Mas também temos uma ótima equipe. Vai ser um jogo difícil, mas estamos jogando no Bernabéu diante da nossa torcida, e temos que mostrar do que somos capazes”, avaliou Rodrygo.

Leia também

Amistosos da Seleção Brasileira

O Brasil está em Seul para enfrentar a seleção sul-coreana nesta sexta-feira (10/10), às 8h (de Brasília). Após este duelo, seguirá na Ásia, rumo a Tóquio, onde jogará contra a seleção do Japão, na próxima terça-feira (14/10).