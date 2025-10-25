Em véspera de provável encontro, Lula diz que espera solução para tarifas com Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou com jornalistas nesta sexta-feira (24/10) ao chegar em Kuala Lumpur, na Malásia, onde participa da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). O chefe do executivo do Brasil deve encontrar com Donald Trump, para debater as tarifas impostas pelos EUA ao país. Lula comentou a expectativa do encontro.

“Eu trabalho com otimismo que a gente possa encontrar uma solução”, disse o presidente do Brasil. Lula também afirmou que não há exigências impostas pelos dois lados e os dois trabalham para colocar os “problemas na mesa”.

“Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e tentar encontrar uma solução. Então pode ficar certo que vai ter uma solução”

Donald Trump também comentou o possível encontro, que é dado como quase certo, mas não foi confirmado oficialmente por autoridades dos dois países. O presidente norte-americano confirmou a possibilidade do encontro acontecer e também se disse aberto a abaixar as tarifas de 50% “sob as circunstâncias certas”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Lula falou sobre as recentes negociações com Trump durante telefonema e brincou com fala do presidente americano Reprodução: YouTube/Canal Gov Donald Trump Reprodução: CNN Brasil Lula e Donald Trump Reprodução / Canal Gov e CNN “Vou ter a gentileza de ligar para o Trump”, declara Lula sobre a COP30 Reprodução: YouTube/Canal Gov Donald Trump assistindo Lula discursar na ONU Divulgação: ONU Voltar

Próximo

Reaproximação entre EUA e Brasil

As relações entre Brasil e Estados Unidos se estremeceram após o processo contra Jair Bolsonaro nas investigações por golpe de estado avançar no Supremo Tribunal Federal, gerando reação de autoridades americanas. O governo dos EUA passou a aplicar sanções a autoridades brasileiras e tarifas de 50% a produtos brasileiros após articulação feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro com o departamento de estado dos Estados Unidos.

No entanto, nas últimas semanas, uma reaproximação começou a ser promovida entre os dois países. Durante a Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque, em novembro, Trump disse ter tido uma boa “química” com Lula e se disse aberto a fazer “negócios”.

Semanas depois, os presidentes dos dois países falaram em um telefonema e acertaram que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, negociaram a revogação de tarifas com o secretário de estado dos EUA, Marco Rubio.

Na última semana, Vieira foi à capital dos EUA, Washington D.C, onde se encontrou com autoridades americanas para negociar. Em comunicado conjunto, Brasil e EUA anunciaram que as conversas evoluíram e que um encontro entre os dois presidentes deverá ser realizado em breve.