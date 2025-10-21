Em viagem, rei Charles “quebrará” tradição de 491 anos; entenda

O rei Charles III e a rainha Camilla deverão aterrissar no Vaticano nesta quarta-feira (22/10). Conforme anunciou o Palácio de Buckingham, o casal fará uma “visita de Estado” à Santa Sé. Na ocasião, o monarca do Reino Unido rezará publicamente com o papa Leão XIV em uma cerimônia ecumênica na Capela Sistina.

De acordo com a imprensa, essa é a primeira vez que um monarca britânico estará à frente de um culto religioso com o sumo pontífice católico desde 1534, quando o rei Henrique VIII rompeu com a Igreja Católica e fundou a Anglicana. Ele criou a religião com o propósito de anular o casamento com a rainha consorte Catarina.

O rei Charles e a rainha Camilla visitarão o Vaticano

O soberano britânico participará de um culto ecumênico na Capela Sistina

Charles e Camilla se encontrarão com o papa Leão XIV

O casal está à frente da monarquia do Reino Unido

Em nota, o palácio escreveu: “Suas majestades [Charles e Camilla] se juntarão à sua santidade o papa Leão XIV para celebrar o Ano Jubilar de 2025. Tradicionalmente celebrado a cada 25 anos, o jubileu é um momento especial para a Igreja Católica”. O site do Vaticano definiu que o encontro terá “forte significado ecumênico”.

Ao dar detalhes da programação da viagem, o Palácio de Buckingham pontuou: “As majestades e o papa participarão de um culto ecumênico especial na Capela Sistina, focado no tema Cuidado com a Criação, refletindo o compromisso do papa Leão XIV e de sua majestade com a natureza.”

Ao se rezar com o papa Leão, o rei Charles encerrará uma tradição de 491 anos

Cronograma da visita

Conforme o Vatican News, a visita dos monarcas da Inglaterra está prevista para quinta-feira (23/10). Abaixo confira detalhes da agenda do rei Charles e da rainha Camilla no Vaticano:

Às 10h45 horário local, após passarem pelo Arco das Campanas, os soberanos serão recebidos no Pátio de São Dâmaso.

Às 11h, na Biblioteca Privada, ocorrerá a audiência com o papa.

Às 11h45 acontecerão encontros paralelos: a rainha Camilla visitará a Capela Paulina e o rei Charles terá uma reunião na Secretaria de Estado com o cardeal Pietro Parolin.

Às 12h10 será realizada uma oração ecumênica pela salvaguarda da Criação, presidida pelo Papa na Capela Sistina.

Ao término da celebração, ocorrerá na Sala Régia o encontro com representantes de instituições empenhadas na defesa da casa comum.

À tarde, às 14h45, os monarcas estarão na Basílica de São Paulo Fora dos Muros, onde o rei Charles será agraciado com o título de confrade real, em um gesto de “confraternidade”.

O rei Charles e a rainha Camilla seguirão uma agenda de compromissos ao longo da viagem

Título e assento para o rei Charles

Ao longo da cerimônia de concessão do título de confrade, o rei Charles se sentará em um assento criado exclusivamente para ele. A cadeira tem o brasão do monarca do Reino Unido. O mobiliário permanecerá na Basílica de São Paulo Fora dos Muros para ser usado futuramente pela majestade e por seus sucessores.

O assento também conta com a inscrição em latim Ut unum sint (Que todos sejam um, em tradução livre). Essa é uma citação do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas. Secretário do Dicastério para a Promoção de Unidades dos Cristão, dom Flavio Pace definiu o gesto como “sinal de honra” e de “comunhão espiritual“.

O rei Charles estreará um assento exclusivo na basílica

