Em visita ao MDB, Mailza começa diálogo para fechar aliança de olho em 2026

08/10/2025
Na agenda desta quarta-feira, Mailza deixou claro que quer o MDB desde a pré-campanha até a possível nova gestão que terá ela à frente do Palácio Rio Branco

A vice-governadora Mailza Assis foi recebida na sede do MDB nesta quarta-feira (8), em Rio Branco. O encontro serviu para abrir os diálogos sobre uma futura aliança nas eleições de 2026.

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (8)/Foto: Reprodução

Encontro aconteceu nesta quarta-feira (8)/Foto: Luciano TavaresO MDB anunciou recentemente que não lançará candidato próprio ao Governo no ano que vem e, por isso, resolver abrir as negociações tanto com a vice-governadora, como o senador Alan Rick, outro nome que deverá concorrer ao cargo de governador.

“Nós não abrimos mão de estar na chapa majoritária e de ajuda para formar chapas fortes de deputados federais e estaduais”, declarou o presidente do MDB sobre ouvir todas as lideranças políticas antes de tomar uma decisão final.

Na agenda desta quarta-feira, Mailza deixou claro que quer o MDB desde a pré-campanha até a possível nova gestão que terá ela à frente do Palácio Rio Branco.

“Meu propósito é aproveitar o trabalho do MDB e fazer a boa política. Quero ter o MDB ao lado, compartilhando decisões e governando junto”, disse.

Além de Mailza, o enontro teve a participação de membros do alto escalão do Governo, o secretário de Governo Luiz Calixto, o chefe da Casa Civil Jonathan Xavier Donadoni e o secretário de Educação, Aberson Carvalho.

 

