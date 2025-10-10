Embaixador do Irã visita Faeac e discute parcerias comerciais com o Acre

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) foi o primeiro compromisso da agenda oficial do embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, Abdollah Nekounam Ghadirli, durante visita a Rio Branco na última quinta-feira (9).

A reunião foi realizada em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri) e teve como foco o fortalecimento das relações comerciais entre o Acre e o Irã, com destaque para a exportação do café acreano e da carne bovina, além da importação de ureia (fertilizante) pelo Brasil.

A recepção foi conduzida pelo presidente da Faeac, Assuero Veronez, que destacou a importância de ampliar o diálogo com países interessados no potencial produtivo da região.

“O Acre tem um agronegócio em expansão e produtos de qualidade reconhecida, como o nosso café e a carne bovina. Essa aproximação com o Irã abre novas perspectivas para o produtor rural e para o fortalecimento das exportações do Estado”, afirmou Veronez.

Durante o encontro, o embaixador Abdollah Nekounam Ghadirli ressaltou o interesse do governo iraniano em diversificar as relações comerciais com o Brasil, especialmente com os estados da região Norte.

“O Irã tem grande apreço pelo Brasil e enxerga no Acre um parceiro promissor. Há oportunidades reais de cooperação mútua, tanto na compra de produtos agrícolas quanto no fornecimento de insumos como a ureia, essencial para a produção de alimentos”, destacou o diplomata.

O secretário de Agricultura, Luís Tchê, avaliou a reunião como um passo estratégico para a internacionalização do agronegócio acreano.

“Estamos construindo pontes para levar o que o Acre tem de melhor ao mundo. O café, a carne e outros segmentos ganham força quando abrimos diálogo direto com parceiros internacionais”, declarou.

Também participou da reunião o superintendente do Senar – AC, Mauro Marcello, que reforçou o papel da formação técnica e da assistência aos produtores nesse novo cenário de oportunidades.

“O Senar tem contribuído para elevar o nível de qualificação no campo. Quando surgem possibilidades de exportação e parcerias como essa, é o produtor capacitado que se beneficia, e é o Acre que cresce junto”, observou.

O encontro contou ainda com a presença de representantes da Casa Civil e do empresário Beto Moreto, do Café Contri, que ofereceu uma degustação especial do produto acreano, símbolo do potencial de excelência do estado.