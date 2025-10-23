23/10/2025
Embarcação com 21 pessoas naufraga em Angra dos Reis (RJ). Vídeo

Uma embarcação com 21 pessoas a bordo naufragou na tarde desta quinta-feira (23/10), nas proximidades da Lagoa Azul, ponto turístico bastante visitado na Ilha Grande, em Angra dos Reis, litoral sul do Rio de Janeiro.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os ocupantes estão na água, usando coletes salva-vidas. De acordo com testemunhas, os equipamentos teriam sido jogados por uma embarcação que passava pelo local e ajudou no resgate.

Assista:

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. No entanto, segundo relatos, a embarcação apresentou problemas enquanto enfrentava ventos fortes.

A Prefeitura de Angra dos Reis informou que quatro passageiros precisaram de atendimento médico no posto de saúde da Vila do Abraão. Uma mulher chegou a se afogar, foi socorrida no local e depois encaminhada, consciente e em condição estável, para o Hospital Municipal da Japuíba.

A filha dela também foi atendida por precaução, assim como outras duas pessoas que apresentavam sintomas leves, e foram liberadas em seguida.

As autoridades locais afirmaram que uma equipe da Capitania dos Portos e outros órgãos responsáveis investigam o que pode ter causado o naufrágio da embarcação.

