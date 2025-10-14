14/10/2025
Embraer recebe pedido de empresa holandesa por 20 jatos E195-E2

A Embraer informou nesta terça-feira (14/10) que recebeu um pedido da companhia holandesa TrueNoord, especializada em leasing de aeronaves regionais, por 20 jatos E195-E2.

De acordo com a fabricante brasileira, a TrueNoord também terá direito de compra de até 30 aeronaves adicionais, das quais 20 são do modelo E195-E2 e dez do E175-E1.

O acordo é avaliado em US$ 1,8 bilhão no preço de tabela (cerca de R$ 9,83 bilhões, pela cotação atual).

“Este é o primeiro pedido direto da TrueNoord a uma fabricante de aeronaves, um marco na jornada da companhia”, afirmou a CEO da TrueNoord, Anne-Bart Tieleman, em declarações reproduzidas em comunicado da Embraer ao mercado.

“O pedido é um passo importante para o nosso crescimento contínuo como plataforma global de leasing, que reforça o nosso compromisso de investir em jatos regionais de próxima geração e eficientes em termos de combustível”, completou Tieleman.

Empresa holandesa

A TrueNoord é uma empresa especializada em leasing (arrendamento) de aeronaves comerciais e atua, principalmente, no segmento de jatos regionais de 50 a 150 lugares.

A empresa aluga suas aeronaves para companhias aéreas em todo o mundo e também oferece serviços como financiamento, transição de frota e gestão de ativos.

Com sede em Amsterdã, a TrueNoord conta com escritórios em Dublin, Londres e Cingapura. Atualmente, a companhia tem uma frota com mais de 100 aeronaves de última geração, em leasing para mais de 30 operadores em 24 países.

“Este acordo também sinaliza ao mercado o forte avanço das aeronaves ‘narrowbody’ de menor porte de nova geração, além da demanda crescente por modelos sustentáveis e de dimensões adequadas”, afirmou o CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer.

