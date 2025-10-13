Emenda da deputada Meire Serafim garante R$ 2,3 milhões para construção do IML em Sena Madureira

Na tarde da última sexta-feira, 10, a Polícia Civil do Acre, recebeu um importante anúncio para o município de Sena Madureira, a construção do prédio do núcleo do Departamento da Polícia Técnica Científica, especialmente o do Instituto Médico Legal (IML). O investimento, no valor de R$ 2,3 milhões, será viabilizado por meio de emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim.

O anúncio foi feito pela Deputada na presença do delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. José Henrique Maciel, dos Secretários de Estado Calixto e seu Adjunto Marcio Pereira e do ex-prefeito Mazinho Serafim (esposo da deputada), também participaram do evento o perito criminal Sandro, diretor geral do DPTC, os delegados Thiago Parente e Rivânia Franklin e o responsável pelo projeto, ora apresentado, o engenheiro civil Tauan.

A instalação do IML em Sena Madureira representa um avanço significativo para o sistema de segurança pública e para o atendimento da população da região. Atualmente, a ausência de uma unidade no município obriga o deslocamento de corpos para Rio Branco, o que gera custos e demora nos procedimentos periciais.

Durante o anúncio, o delegado-geral Henrique Maciel destacou a relevância da obra e expressou gratidão à deputada Meire Serafim pelo compromisso com a segurança pública e com o bem-estar da população.

“A construção do IML em Sena Madureira é um marco histórico para o governo, pra nossa Polícia Civil e especialmente para toda a comunidade da regional do Purus. Essa é uma demanda antiga que agora se torna realidade graças ao apoio e à sensibilidade da deputada Meire Serafim, que compreendeu a importância dessa estrutura para o nosso trabalho e para o atendimento digno das famílias. Com o novo IML, poderemos agilizar os procedimentos periciais, reduzir deslocamentos e garantir mais eficiência e respeito nos serviços prestados à sociedade”, afirmou o delegado-geral.

A deputada Meire Serafim ressaltou que o investimento reflete seu compromisso com o fortalecimento das instituições e com a melhoria dos serviços públicos no interior do estado, especialmente em áreas essenciais como a segurança e a justiça.