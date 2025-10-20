Emergência pop latina! Rosalía anuncia novo álbum “Lux” para novembro deste ano

20/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
Após mais de três longos anos desde o lançamento do aclamado “Motomami”, a cantora espanhola Rosalía anunciou sua nova era nesta segunda-feira (20/10). A artista lançará o álbum “Lux” no próximo dia 7 de novembro e já adiantou algumas das novidades aos fãs.

A dona do hit “Despechá” já havia agitado a base de fãs com a revelação de uma partitura para a música “Berghain”, que estará no novo repertório. A sonoridade indica uma pegada de orquestra e uma atmosfera cinematográfica. Já é hit!

Já para a estética, espera-se que seja inspirada pela Igreja Católica, com looks similares aos de freiras e muita cruz, assim como na capa e no encarte do disco.

“Esperei tanto por este dia, este momento, e finalmente ele chegou”, disse Rosalía durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta segunda-feira (20/10).

Em entrevista à revista Highsnobiety, a cantora e compositora contou que o processo de criação de seu novo álbum trouxe um grande amadurecimento pessoal.

“Mudei muito, mas, ao mesmo tempo, continuo me concentrando nas mesmas coisas”, afirmou.

“É como se eu ainda tivesse as mesmas perguntas e o mesmo desejo de respondê-las. Continuo com o mesmo amor pelo passado e a mesma curiosidade pelo futuro”, completou Rosalía.

