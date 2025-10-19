Emiliano diz que comandar o Internacional é uma pressão absurda; veja

Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional derrotou o Sport por 2 x 0, na noite deste domingo (19/10). Após o triunfo no Beira-Rio, Emiliano Díaz falou que comandar o Colorado é uma pressão absurda.

“Foi muito satisfatório. Nós temos uma pressão totalmente diferente da que eles têm. Aqui era uma pressão absurda, porque vínhamos após fazer um jogo muito ruim lá (contra Mirassol), e tínhamos que dar uma resposta. Não é fácil jogar sob essa pressão”, comentou o auxiliar técnico do Internacional.

Ramon Díaz, pai de Emiliano e treinador do Colorado, falou as alterações feitas durante a partida diante do Sport.

“Há momentos em que precisamos mudar, seja pelo físico, pelo mental, pelo momento. E eu acho que é importante que o grupo entenda isso, e está entendendo”, disse o técnico.

Agora, o Internacional irá disputar uma partida da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado visita o Bahia na Arena Fonte Nova na quarta-feira (22/10), às 21h.