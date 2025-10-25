Emocionada, Eliana relata caso de criança que revelou abuso após assistir seu programa

Em participação no “Conversa com Bial”, levado ao ar neste sábado (25/10), Eliana compartilhou um relato que definiu como um dos mais significativos de sua trajetória.

Bastante emocionada, a comunicadora recordou um episódio de 2016, quando seu programa no SBT foi decisivo para que uma criança de apenas sete anos, moradora de Bauru, interior de São Paulo, conseguisse denunciar o próprio pai por violência sexual.

A contratada da Globo aproveitou a lembrança para ressaltar o poder da televisão como instrumento de transformação em questões sociais sensíveis.

A pequena espectadora encontrou forças para revelar o abuso à mãe enquanto assistia à atração, que tratava do tema com seriedade.

A apresentadora destacou que a cobertura de um caso grave de estupro coletivo, que chocou o país, foi um ponto de virada em sua jornada.

O momento a fez sentir um compromisso interior de se tornar “a voz de tantas mulheres” que vivem na sombra do silêncio.

A coragem da menina, segundo ela, foi a confirmação de que abordar assuntos difíceis, quando feitos com responsabilidade, gera um impacto positivo real.

Eliana foi enfática ao creditar o sucesso desse trabalho à colaboração de especialistas no tema. “Eu trouxe pessoas que há anos denunciam, apoiam, acolhem, instruem e educam mulheres para que não se sintam oprimidas ou silenciadas”, explicou.

