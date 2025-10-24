24/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
emocionada,-li-martins-detalha-momento-em-que-soube-da-morte-de-jp-mantovani

Durante participação no podcast PodDelas, nesta quinta-feira (23/10), Li Martins abriu o coração ao relembrar o dia em que descobriu a morte do marido, JP Mantovani, em um acidente de moto, no dia 21 de setembro. A cantora contou emocionada que estava dormindo quando foi acordada por alguém pedindo os documentos do marido na porta de sua casa, momento em que percebeu que algo grave havia acontecido. Li ainda relatou que ela e o companheiro haviam combinado um passeio em família para o dia seguinte ao acidente.

Li explicou que não estava sozinha em casa no momento em que soube do acidente. A ex-Rouge contou que aguardava o marido, junto de sua sogra, já que os três tinham planos de participar de um evento em família no dia seguinte. “Ele ia de moto, e eu ia de carro com a minha sogra e minha filha. Era um programa que a gente sempre fazia juntos”, lembrou ela.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram @limartinsoficial
Lí Marttins reflete após morte de JPReprodução/Instagram @limartinsoficial
Reprodução/Instagram @limartinsoficial
Lí Marttins divulga data da missa de 7º dia de JPReprodução/Instagram @limartinsoficial
Reprodução/Instagram: @jpmantovani
Meses antes de morrer em acidente de moto, JP Mantovani se casou com Li MartinsReprodução/Instagram: @jpmantovani

A artista relatou que, apesar dos comentários de muitas pessoas ao redor, preferiu focar em lidar com a dor e em cuidar da filha do casal. “Muitas pessoas falaram muitas coisas, mas o que a gente sabe é que, para morrer, basta estar vivo. Era algo que meu pai sempre dizia, ele era médico. A morte é uma coisa que a gente não explica, só aceita”, desabafou.

Durante a conversa, Li refletiu sobre como situações inesperadas mudam a vida de forma irreversível. A cantora citou outro episódio trágico que marcou sua memória para ilustrar que a morte, muitas vezes, é imprevisível. “Eu me lembro de um menino que cantava comigo, ele caiu da cama, bateu a cabeça e morreu dormindo. Como explicar isso? Não tem como”, contou ela.

Li finalizou o relato destacando que, apesar da dor, tenta manter viva a lembrança de JP Mantovani e os momentos felizes que viveram juntos. “A gente não tem controle de nada. Só dá para seguir com amor e gratidão por tudo o que foi vivido”, concluiu ela.

