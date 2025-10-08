“Emocionante”: Fernanda Vasconcellos celebra retorno à Globo em “Três Graças”

Depois de quase uma década longe das novelas, Fernanda Vasconcellos está de volta à Globo e não escondeu a emoção. Em conversa com Tati Apocalypse durante o evento de lançamento de Três Graças, realizado nesta terça-feira (7/10), em São Paulo, a atriz falou sobre o retorno aos estúdios e sobre sua personagem, Samira, descrita como uma das mais enigmáticas da nova trama de Aguinaldo Silva.

“É muito emocionante, estou muito feliz. Tem um peso especial, é uma personagem bem diferente. E, por eu ter ficado tanto tempo me dedicando ao meu filho, esse retorno tem um sabor ainda mais especial”, contou Fernanda, que ficou os últimos anos afastada da TV para se dedicar à maternidade.

A atriz revelou que ainda está aprendendo a lidar com a rotina entre Rio e São Paulo. “Cada vez que eu vou para o Rio é um aprendizado. Quando preciso ficar mais de três dias, o Cássio e o nosso filho vão comigo. Assim fica mais leve”, explicou, sorrindo.

Sobre Samira, sua nova personagem, Fernanda adiantou que o público pode esperar intensidade. “Ela é contraditória, tem uma questão social importante que o Aguinaldo vai abordar. É uma personagem densa, mas muito interessante”, disse.

A atriz também comentou a transformação visual para o papel. “Não sofri nada pra cortar o cabelo, adoro mudar! Confio super no diretor, e essa parte é uma delícia”, garantiu, rindo.

De volta aos estúdios da Globo, Fernanda confessou ter sentido saudade do clima das gravações. “O estúdio tem um cheiro peculiar, sabe? Dá um aperto bom no coração. É gratificante demais estar de volta”, afirmou. Ela ainda celebrou reencontros com antigos colegas, como o diretor Luiz Henrique Rios, responsável por sua primeira protagonista na emissora.

Encerrando a conversa, a atriz garantiu que o público vai se identificar com Três Graças. “A trama é muito realista, tem mistério e emoção na medida certa. Acho que as pessoas vão se reconhecer nas histórias”, concluiu.