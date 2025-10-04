04/10/2025
Emocionante! Mulher dá à luz dentro de viatura do Corpo de Bombeiros no interior do Acre

Um momento emocionante marcou a guarnição de Salvamento do 8° Batalhão de Bombeiros Militar neste sábado (4). A equipe foi acionada para transportar uma gestante em trabalho de parto até o Pronto-Socorro de Xapuri, mas, durante o trajeto, o bebê decidiu chegar ao mundo ali mesmo, dentro da viatura.

tanto a mãe quanto o recém-nascido chegaram ao hospital em segurança e sem intercorrências | Foto: CBMAC

A rápida intervenção da Soldado Helen foi decisiva para o desfecho seguro da ocorrência. Ao perceber que o recém-nascido estava envolto pelo cordão umbilical, a militar agiu com calma e profissionalismo, realizando o procedimento necessário para desobstruir o bebê.

Graças à atuação eficiente da equipe, tanto a mãe quanto o recém-nascido chegaram ao hospital em segurança e sem intercorrências.

 

