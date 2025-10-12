empenhada-no-samba:-gkay-brilha-no-salgueiro-e-revela-planos-amorosos-para-o-carnaval

A influenciadora e musa do Salgueiro, Gkay, conversou com a repórter Katharine Alves, do portal LeoDias, durante o ensaio de quadra da escola de samba, neste sábado (11/10), no Rio de Janeiro. Animada e sem esconder o orgulho de suas raízes, a paraibana celebrou o Dia do Nordestino e destacou que quer levar toda a alegria e força da mulher nordestina para a avenida. “É tudo junto e misturado aqui no Salgueiro. Eu estou em casa!”, afirmou.
Mesmo com a agenda lotada, Gkay mostrou que o samba virou prioridade. “Hoje o meu dia começou super cedo, tive evento em São Paulo, cheguei direto no Rio para a quadra. Quando escuto a bateria, tudo muda, é surreal! Parece que minha energia se renova”, contou a influenciadora, que admitiu estar cada vez mais à vontade com a rotina da escola.
Veja as fotos
Leia Também
Com tantos compromissos, Gkay revelou que precisa de muita organização para dar conta de tudo: “A gente pega a agenda antes e se prepara. Ontem cheguei tarde, hoje acordei às cinco da manhã e uma da manhã, já estou aqui no samba. Tem que estar presente, né?”, brincou.
E, quando o assunto é vida amorosa, a musa foi direta. Entre risos, Gkay contou que o Carnaval está em primeiro lugar e que, por enquanto, o foco é sambar: “Paquerar até dá, mas é muito compromisso, muita coisa. Se aparecer um príncipe encantado, ótimo, mas acho que o momento é de ficar solteira e curtir o Carnaval”, disse, bem-humorada.
Com a energia lá em cima e o sorriso de sempre, Gessica Kayane encerrou o bate-papo mostrando que está pronta para brilhar na Sapucaí: “Quando escuto a bateria, parece que tudo se renova. Carnaval é surreal!”, completou.