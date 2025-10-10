Empório Serafim é inaugurado em Rio Branco e promete revolucionar o varejo gourmet no Acre

A galeria Ipanema, no bairro Village, em Rio Branco, recebeu na quinta-feira, 9, a inauguração do Empório Serafim, da família do ex-prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim. O evento atraiu diversas personalidades, como o senador Márcio Bittar, o deputado federal Eduardo Velloso, deputados estaduais Luiz Gonzaga e Gilberto Lira, o secretário de governo Luís Calixto e o prefeito Tião Bocalom, além de amigos da família que prestigiaram o lançamento do empreendimento.

A loja se destaca pela ampla variedade de produtos, incluindo uma seção a granel com castanhas e farinhas, comidas típicas de Cruzeiro do Sul, suplementos alimentares e queijos finos nacionais e importados. O espaço também oferece frutas desidratadas e uma adega com vinhos selecionados. Um dos grandes atrativos apresentados foi o Café Serafim, produzido no Acre e comercializado a preço acessível.

O prefeito Tião Bocalom, que percorreu todos os setores da loja, enfatizou a importância do empreendimento para a cidade. “É uma loja muito bem organizada e com produtos de qualidade. Quem ganha com isso é Rio Branco, que passa a contar com um estabelecimento deste nível e ainda valoriza o café produzido no nosso estado”, declarou Bocalom.

Para Mazinho Serafim, a loja traz algo inovador. “Vamos oferecer uma variedade de produtos com muita qualidade, excelentes para uma boa alimentação”, afirmou o ex-prefeito. A operação do negócio conta com a filha do casal, Vitória Serafim, que destacou o objetivo de “atender os clientes com um lugar agradável e produtos de confiabilidade”.

A deputada federal Meire Serafim, esposa de Mazinho, comemorou o resultado final. “A loja ficou muito bonita. Tenho certeza que dará certo”, afirmou.

A inauguração do Empório consolida a aposta da família no desenvolvimento comercial do Acre, oferecendo produtos exclusivos para o paladar acreano.

Veja fotos do evento: