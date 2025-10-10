10/10/2025
Empreende ou quer empreender? Veja como o Sebrae pode te ajudar

Escrito por Metrópoles
O número de trabalhadores autônomos teve uma alta de mais de 5 milhões entre 2012 e 2021, enquanto as microempresas somam atualmente cerca de R$ 420 bilhões por ano em renda, segundo dados do Atlas dos Pequenos Negócios, lançado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

Apesar dos números positivos, começar um negócio ainda é um desafio para grande parte dos brasileiros, principalmente diante das incertezas e dos obstáculos que marcam a jornada do empreendedor.

Pensando nisso, o Sebrae reforça seu compromisso de estar sempre ao lado dos pequenos negócios, oferecendo canais de atendimento acessíveis, práticos e diversos. 

A instituição promove o desenvolvimento do empreendedorismo e o fortalecimento das micro e pequenas empresas por meio de consultorias, capacitações, apoio à inovação e atendimento personalizado, auxiliando o empresário a identificar desafios e encontrar soluções.

Independentemente da forma de contato, o Sebrae está disponível para orientar, apoiar e impulsionar quem faz a economia do país girar.

Atendimento em todo lugar

Hoje, o empreendedor pode escolher o canal que melhor se encaixa na sua rotina. Pelo telefone 0800 570 0800, é possível tirar dúvidas e receber orientações personalizadas. Já no WhatsApp (61) 98187-1078, o atendimento é rápido e direto, com respostas instantâneas sobre serviços, capacitações e consultorias.

Quem prefere o ambiente digital também pode acessar o atendimento online, disponível no site do Sebrae, em que consultores especializados estão prontos para ajudar em tempo real. 

O modelo de atendimento também garante acessibilidade em Libras, ampliando o acesso para todos os possíveis empreendedores. Há ainda o aplicativo Sebrae, que concentra cursos, conteúdos e informações úteis na palma da mão. 

E, para quem busca um contato mais próximo, o atendimento presencial nas unidades espalhadas por todo o país continua sendo um ponto de apoio importante.

Parceiro de quem sonha e realiza

Com a campanha Vai de Sebrae, a instituição convida micro e pequenos empresários a aproveitarem todas essas portas abertas. Seja qual for o canal, o Sebrae está preparado para ouvir, orientar e ajudar quem sonha em crescer.

Canais de atendimento Sebrae
 Telefone 0800 570 0800
WhatsApp: (61) 98187-1078
App Sebrae (disponível para Android e iOS)
Atendimento presencial em todo o Brasil

