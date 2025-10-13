empresa-de-virginia-pode-ser-proibida-de-vender-produtos;-entenda

O Ministério Público (MP) entrou com uma ação na Justiça contra a marca de cosméticos Wepink, da influenciadora Virginia Fonseca, pedindo que a empresa interrompa as vendas realizadas por meio de lives nas redes sociais. O pedido inclui outras medidas emergenciais para proteger os consumidores.

A solicitação foi feita em tutela de urgência, recurso que permite decisões rápidas antes do fim do processo, quando há risco de danos imediatos. Segundo a Promotoria de Defesa do Consumidor, a empresa acumula mais de 90 mil reclamações no Reclame Aqui apenas em 2025, conforme divulgado pelo Bom Dia Goiás, da Rede Globo.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

MP aciona empresa de Virginia Fonseca na Justiça para impedir vendas por live

Instagram/Reprodução 2 de 3

Virginia Fonseca faz propaganda de um de seus perfumes

Instagram/Reprodução 3 de 3

A empresa de Virginia Fonseca coleciona queixas na web e no Procon

Instagram/Reprodução

Entre as principais queixas estão produtos não entregues, atrasos de até sete meses em entregas, dificuldade para reembolso, atendimento automatizado ineficaz e remoção de críticas nos perfis da marca.

Leia também

O Ministério Público pede indenização de R$ 5 milhões por danos morais coletivos e solicita que os consumidores prejudicados sejam ressarcidos individualmente. A ação ainda prevê multa diária de R$ 1 mil caso as determinações não sejam cumpridas.

O processo inclui provas de que sócios da empresa admitiram em live ter vendido mais produtos do que havia em estoque, o que pode configurar publicidade enganosa.