Empresa que comprou usinas de energia no Acre pertence a irmãos Batista, presos na operação Lava Jato

A Âmbar Energia, companhia do grupo J&F, controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, que chegaram a ser presos na Operação Lava Jato, anunciou a compra de três termelétricas localizadas no Acre. As usinas pertenciam à empresa Rovema e juntas somam 69,4 megawatts (MW) de potência instalada, o que representa cerca de 20% de toda a energia consumida no estado.

As termelétricas adquiridas são movidas a óleo combustível e estão distribuídas em diferentes municípios acreanos: Cruzeiro do Sul, com 52,8 MW; Feijó, com 7,2 MW; e Tarauacá, com 9,4 MW. Segundo a empresa, as unidades atendem aproximadamente 30 mil consumidores e devem continuar operando normalmente após a transação.

A Âmbar Energia atua nos segmentos de geração térmica, hidrelétrica, solar e de biomassa, integrando o conglomerado J&F, considerado um dos maiores grupos empresariais do país. A J&F, que reúne mais de 50 marcas em oito grandes frentes de negócios, inclui também a JBS, gigante global do setor de alimentos, avaliada em mais de R$ 33 bilhões, e o PicPay, plataforma digital com mais de 36 milhões de usuários.

Menos de dez anos depois de terem sido presos e afastados da gestão da JBS, Joesley e Wesley voltam a expandir seus investimentos. A reabilitação da imagem do grupo se consolidou com a estreia das ações da JBS na Bolsa de Valores de Nova York neste mês, marcando uma nova fase da empresa.

Em 2023, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também decidiu absolver os irmãos de acusações de uso de informação privilegiada relacionadas à delação premiada no caso Lava Jato.