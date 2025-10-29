Empresa usa imagens de Cátia Fonseca de forma indevida e famosa reage

A apresentadora Cátia Fonseca, que recentemente participou do quadro Dança dos Famosos, na TV Globo, vem sendo alvo de um crime nas redes sociais. Uma agência de turismo tem utilizado sem autorização imagens da artista durante uma viagem a Foz do Iguaçu, no Paraná, para vender pacotes e passeios. A famosa prometeu tomar as medidas cabíveis contra a empresa.

Leia também

Sem autorização

Nas redes sociais, a agência compartilha imagens e vídeos de Cátia Fonseca em uma visita às Cataratas do Iguaçu, principal ponto turístico da cidade. Em resposta à coluna Fábia Oliveira, a equipe de comunicação da apresentadora afirmou que a artista não conhece a empresa e não possui nenhum tipo de contrato firmado com ela.

“Tentando surfar no sucesso que Cátia Fonseca vem fazendo, um perfil de viagens tem utilizado sua imagem e nome sem autorização para promover pacotes turísticos para Foz do Iguaçu”, afirmou a assessoria da famosa.

Cátia Fonseca esteve recentemente na cidade a convite da Federação Italiana de Chefs, onde foi condecorada com o título de Lady Chef, uma homenagem oficial da comunidade gastronômica ítalo-brasileira. “A apresentadora não apoia, indica ou endossa os serviços oferecidos por qualquer agência de viagens, e repudia o uso indevido de sua imagem para fins comerciais”, disse a equipe da artista.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

“Sensação de impotência”, desabafa Cátia Fonseca após furto em São Paulo

Instagram/Reprodução 2 de 6

Cátia Fonseca e Patrícia Poeta.

Coluna Fábia Oliveira. 3 de 6

A apresentadora Cátia Fonseca

Reprodução/Internet. 4 de 6

5 de 6

Cátia Fonseca

6 de 6

Cátia Fonseca

Reprodução/Instagram @catiafonseca

Medidas cabíveis

À coluna, os representantes de Cátia Fonseca afirmaram que a apresentadora já notificou o perfil responsável, solicitando a retirada imediata das publicações que utilizam sua imagem de forma indevida. “Até o momento, nenhuma providência foi tomada pela referida página, que permanece em silêncio.”

Cátia Fonseca reforçou que não conhece a empresa em questão e manifestou preocupação com a possibilidade de que consumidores sejam induzidos ao erro, acreditando falsamente que ela endossa ou participa das ações promovidas pelo perfil.

“Vale ressaltar que uso indevido de imagem é crime, conforme previsto no artigo 20 do Código Civil Brasileiro, e a equipe da apresentadora tomará todas as medidas cabíveis para garantir o respeito à sua imagem e à sua credibilidade profissional”, encerrou a assessoria da apresentadora.