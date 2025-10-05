05/10/2025
Empresário casado com atriz da Globo bate a cabeça em casa e morre

O empresário Alexandre Carvalho, de 58 anos, morreu após sofrer um acidente doméstico, no Rio de Janeiro. Ele caiu em casa, bateu a cabeça e chegou a ficar internado por uma semana, mas não resistiu. A morte foi informada na sexta-feira (3/10).

Carvalho era uma figura conhecida no meio empresarial carioca. Dirigia a holding Urca Energia, especializada em projetos de energia limpa, e também atuava como presidente do Conselho de Administração da Sociedade Comercial C. Santos, de Portugal, responsável por concessionárias da Mercedes-Benz.

Empresário casado com atriz da Globo bate a cabeça em casa e morre/Foto: Reprodução

Além de sua trajetória empresarial, Alexandre também era conhecido por sua vida pessoal. Ele era casado com a atriz e poetisa Isabelle Nassar, que recentemente interpretou a personagem Sara na novela Travessia, da TV Globo. Nas redes sociais, Isabelle fez uma homenagem emocionada ao marido, destacando sua generosidade e intensidade de vida.

“Daqui pra frente, eu prometo honrar seu nome e seu legado. Prometo cuidar da nossa família. Você é uma das almas mais incríveis que passaram aqui na Terra. Todos à sua volta comprovam isso. Você é pulsão de vida. Você é carnaval. Não estou pronta para isso”, escreveu a atriz, que tem uma filha, da qual Carvalho era padrasto.

A morte repentina do empresário, causada por um acidente doméstico aparentemente simples, gerou grande comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.

