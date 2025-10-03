Empresário do Acre decide suspender vendas de destilados em bar após polêmica do metanol

O Recanto Jampa, bar localizado em João Pessoa e comandado pelo acreano Gabriel Santos, anunciou a suspensão temporária da venda de bebidas destiladas e drinks preparados com uísque, gin, vodka, rum e cachaça. A medida foi tomada após a repercussão nacional de casos de intoxicação por metanol em bebidas falsificadas no Brasil.

Segundo Gabriel, a decisão reflete a prioridade do bar em manter a segurança dos clientes. “Pessoal, todo mundo tem acompanhado esses casos de intoxicação por metanol em bebidas que são falsificadas aqui no Brasil, né? Aqui no Recanto a gente sempre teve a preocupação de comprar e vender apenas bebidas originais compradas diretamente da fábrica ou de revendedores autorizados pelas marcas. Mas a gente chegou à conclusão que nesse momento delicado isso não é suficiente porque a gente respeita e tem cuidado por você”, declarou.

O empresário destacou que a suspensão é temporária e que, enquanto isso, o bar continuará trabalhando apenas com bebidas industrializadas. “Por isso a gente decidiu suspender todas as vendas de bebidas destiladas aqui no bar. Sejam doses, sejam drinks feitos à base de uísque, de gin, de cachaça, de vodca, enfim, não importa. A gente só vai vender os nossos produtos industrializados de cerveja e Beats, que são nossos produtos de sempre, tudo garantido e tudo original”, afirmou.

Entre as opções que seguem disponíveis, estão cervejas em lata e garrafas de 600 ml, além da linha Beats, incluindo uma novidade lançada pela casa: o Copão de Beats, feito com energético, gelo saborizado e a bebida pronta.

Gabriel reforçou que a preocupação central é garantir a confiança dos frequentadores. “Até pelo menos as autoridades terem noção melhor do que está acontecendo, a gente vai manter essa decisão. Porque no Recanto a nossa preocupação primeira não é vender a qualquer custo, mas garantir que você possa curtir a noite com tranquilidade e confiança”, explicou.

O proprietário concluiu reafirmando o compromisso do bar com a segurança dos clientes. “Aqui a sua única preocupação, a única coisa que você tem que ter foco é relaxar, se divertir e ficar em paz com todos os amigos”, disse.