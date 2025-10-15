15/10/2025
Empresário e dono da casa de show “Talismã 21” é encontrado morto em chácara; veja detalhes

Gilberto Nunes era conhecido como “Pequeno da Talismã 21”, ícone do entretenimento em Rondônia

O empresário Gilberto Nunes de Souza, conhecido popularmente como “Pequeno da Talismã 21”, foi encontrado morto na madrugada desta quarta-feira (15) em uma chácara na região metropolitana de Goiânia (GO). De acordo com as primeiras informações, o corpo apresentava um ferimento de arma de fogo na cabeça, e uma pistola foi localizada ao lado dele.

A notícia causou comoção entre familiares, amigos e a comunidade de Porto Velho (RO), onde o empresário era figura conhecida no meio artístico e do entretenimento. Proprietário da casa de shows Talismã 21, Gilberto era reconhecido por sua contribuição à cultura e à vida noturna da capital rondoniense.

Gilberto Nunes era conhecido como “Pequeno da Talismã 21”, ícone do entretenimento em Rondônia/Foto: Reprodução

Com mais de duas décadas de funcionamento, a Talismã 21 se tornou uma das casas de eventos mais tradicionais de Rondônia, palco de grandes apresentações musicais e ponto de encontro de gerações. Mesmo após se mudar para Goiânia, onde morava em uma propriedade rural, “Pequeno” mantinha laços fortes com Porto Velho e seguia acompanhando de perto a administração de seus empreendimentos.

Segundo relatos, funcionários da chácara encontraram o corpo por volta das 4h da manhã e acionaram imediatamente a Polícia Civil de Goiás, que isolou o local para realização da perícia técnica. As autoridades investigam as circunstâncias da morte e ainda não descartam nenhuma hipótese, incluindo suicídio ou homicídio.

O caso segue sob investigação, e o corpo de Gilberto Nunes deve ser liberado para os procedimentos funerários após a conclusão dos exames periciais.

