Empresário que agrediu e deixou professor cego no Acre morre após infarto fulminante

O ex-empresário Adriano Vasconcelos Correia da Silva, conhecido por ter sido proprietário do supermercado Super Negão, faleceu na manhã desta terça-feira (28), em decorrência de um infarto fulminante.

Adriano ficou conhecido regionalmente após se envolver em um episódio de agressão contra o professor Paulo Henrique da Costa Brito, ocorrido no dia 4 de outubro de 2023, no estabelecimento Renato Gastrobar, localizado na Rua Marechal Rondon, em Brasiléia (AC).

RELEMBRE: Justiça condena empresário que agrediu e deixou professor cego de um olho no Acre

De acordo com o processo judicial que tratou do caso, Adriano teria atacado o professor de forma repentina, utilizando um copo de vidro. A vítima, segundo consta nos autos, não teve qualquer possibilidade de defesa diante da ação. O episódio teve ampla repercussão à época e resultou em procedimentos policiais e judiciais.

Até o momento, familiares e amigos ainda não divulgaram informações sobre velório e sepultamento.

Adriano Vasconcelos Correia da Silva era uma figura bastante conhecida na fronteira do Acre, principalmente pelos anos em que comandou o supermercado Super Negão, um dos comércios tradicionais de Brasiléia.