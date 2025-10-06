Empresários do Acre são incluídos na nova ‘Lista Suja’ do trabalho escravo; veja quem são

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou nesta segunda-feira (6) a atualização do Cadastro de Empregadores que submetem trabalhadores a condições análogas à escravidão, conhecido como “Lista Suja”. A nova versão inclui 159 empregadores, sendo 101 pessoas físicas e 58 jurídicas, um aumento de 20% em relação à atualização anterior. Entre os incluídos estão três empresários do Acre.

Os empresários acreanos listados são:

Hudson Primo Coelho, com sede em J. J. Seabra, 178 – Casa, Centro, Esplanada/BA, e três trabalhadores envolvidos;

João Paulo Nunes da Silva, com sede em Mato Grosso, 1529 – Setor 2, Buritis/RO, com seis trabalhadores envolvidos;

Sandro Ferreira da Silva, da Fazenda Retiro, Rodovia 364, Km 24, Manoel Urbano/AC, com 43 trabalhadores envolvidos.

Segundo a Auditoria Fiscal do Trabalho, os casos registrados nesta atualização ocorreram entre 2020 e 2025, totalizando 1.530 trabalhadores resgatados da exploração. Os estados com maior número de inclusões foram Minas Gerais (33), São Paulo (19), Mato Grosso do Sul (13) e Bahia (12). Entre as atividades econômicas mais afetadas estão a criação de bovinos para corte (20 casos), serviços domésticos (15), cultivo de café (9) e a construção civil (8). Aproximadamente 16% das inclusões estão ligadas a atividades do meio urbano.

A “Lista Suja” é publicada semestralmente para dar transparência aos resultados das ações fiscais de combate ao trabalho escravo, que envolvem a Auditoria Fiscal do Trabalho (AFT), Polícia Federal, Ministério Público do Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF), Defensoria Pública da União (DPU) e, quando necessário, outras forças policiais.

A inclusão no Cadastro ocorre após a conclusão de processos administrativos, com garantia de contraditório e ampla defesa, e os nomes permanecem publicados por dois anos. Nesta atualização, também foram excluídos 184 empregadores que completaram esse período.

O Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), que atua nacionalmente, completou 30 anos em maio de 2025. Desde sua criação, mais de 68 mil trabalhadores foram resgatados e R$ 156 milhões pagos em verbas salariais e rescisórias às vítimas. As ações seguem o Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas do Trabalho Escravo, em parceria com PF, MPT, MPF e DPU.

O MTE reforça que denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas de forma remota e sigilosa pelo Sistema Ipê, exclusivo para este tipo de denúncia, integrado ao Fluxo Nacional de Atendimento às Vítimas.

Veja a lista na íntegra:

cadastro_de_empregadores