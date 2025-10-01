Encontro de casais! Vini Jr. está em jantar com Virginia, Tainá Castro e Éder Militão

Depois que Virginia e Tainá Castro postaram fotos jantando no mesmo restaurante em Madri, surgiu a dúvida: será que rolou um encontro de casais? A esposa de Éder Militão deixou claro que estava acompanhada do marido, enquanto a apresentadora seguiu alimentando o mistério sobre o suposto romance com Vini Jr. No entanto, conforme adiantado pelo perfil Daily do Garotinho e confirmado por fontes do portal LeoDias, o craque também estava na mesa, poucas horas após retornar de uma viagem ao Cazaquistão.
Além dos quatro, também estavam presentes Duda Freire, melhor amiga de Virginia, apontada como affair de Felipe Freitas, amigo próximo de Vini Jr., e ainda Hebert Gomes, assessor e aliado de longa data da influenciadora.
Virginia já vinha movimentando as redes desde que desembarcou em Madrid na madrugada desta quarta-feira (1º/10). Em registros publicados, fãs notaram semelhanças com outras estadias dela na cidade, inclusive sugerindo que a apresentadora estaria novamente hospedada na casa do atacante da Seleção Brasileira.