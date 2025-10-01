Encontro de casais! Vini Jr. está em jantar com Virginia, Tainá Castro e Éder Militão

Depois que Virginia e Tainá Castro postaram fotos jantando no mesmo restaurante em Madri, surgiu a dúvida: será que rolou um encontro de casais? A esposa de Éder Militão deixou claro que estava acompanhada do marido, enquanto a apresentadora seguiu alimentando o mistério sobre o suposto romance com Vini Jr. No entanto, conforme adiantado pelo perfil Daily do Garotinho e confirmado por fontes do portal LeoDias, o craque também estava na mesa, poucas horas após retornar de uma viagem ao Cazaquistão.

As fotos compartilhadas por Virginia e Tainá mostravam pratos com comidas luxuosas, além de talheres e detalhes idênticos do restaurante, o que levantou a suspeita de que se tratava de um jantar conjunto. A confirmação veio mais tarde, reforçando a tese de que o encontro teve clima de “duplo date”.

Além dos quatro, também estavam presentes Duda Freire, melhor amiga de Virginia, apontada como affair de Felipe Freitas, amigo próximo de Vini Jr., e ainda Hebert Gomes, assessor e aliado de longa data da influenciadora.

Virginia já vinha movimentando as redes desde que desembarcou em Madrid na madrugada desta quarta-feira (1º/10). Em registros publicados, fãs notaram semelhanças com outras estadias dela na cidade, inclusive sugerindo que a apresentadora estaria novamente hospedada na casa do atacante da Seleção Brasileira.