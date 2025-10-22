22/10/2025
Encontro de fãs com Yoo Yeon-seok no Brasil: confira os valores dos ingressos

Yoo Yeon-seok, ator que interpreta Baek Sa-eon no sucesso da Netflix “Quando o Telefone Toca”, virá ao Brasil pela primeira vez para um encontro com fãs. O fan meeting, intitulado “The Secret Code: Y”, será realizado em São Paulo, no Terra SP, no dia 30 de novembro.

Ingressos

Os ingressos para o evento variam de R$ 300 a R$ 750 e há opção de meia-entrada social para quem levar 1 kg de alimento não perecível no dia do fan meeting. Grande parte dos ingressos já foi vendida, mas ainda há disponibilidade nas categorias Comum – Visão e Camarotes. As categorias Platinum, Gold e Comum já estão esgotadas.

Todos os participantes estarão automaticamente concorrendo a um sorteio para uma foto exclusiva com Yoo Yeon-seok. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Passline.com.



Reprodução: Netflix
Fan meeting de Yoo Yeon-seok no Brasil acontecerá em 30 de novembroReprodução: Netflix
Reprodução: Netflix

Reprodução: Netflix

Reprodução: Netflix


Sobre Yoo Yeon-seok

O ator é conhecido por papéis marcantes em doramas como “Mr. Sunshine”, interpretando o implacável Gu Dong-mae, e “Reply 1994”, como o carismático jogador de beisebol Chilbong.

Com 41 anos de idade e 21 de carreira, iniciada em 2003 com o filme “Oldboy”, Yoo Yeon-seok conquistou grande popularidade em produções como “Reply 1994” (2013), “Dr. Romantic” (2016), “Mr. Sunshine” (2018) e “Hospital Playlist” (2020–2021). Ele também atuou em “When the Phone Rings” (“Quando o Telefone Toca” – 2024) e tem projetos futuros, incluindo “Resident Playbook” e “Your Taste”.

