Universo POP
Encontro de gigantes: Wagner Moura e Humberto Carrão posam juntos e encantam fãs

Humberto Carrão, o Afonso Roitman de “Vale Tudo”, da TV Globo, encantou os fãs ao publicar, nesta quarta-feira (8/10), fotos ao lado de Wagner Moura, Vanessa Cardoso e Bella Camero. Ao som de “Baile Inolvidable”, de Bad Bunny, o quarteto aparece juntinho em um sofá, em clima de descontração. “Costelinhas”, escreve o ator.

A publicação logo rendeu uma enxurrada de comentários. “Queria ser amiga de vocês”, diz uma internauta. “Está bem acompanhado, hein, Carrão?”, brinca outra. “Meu sonho é uma amizade sincera com ambos!”, acrescenta uma fã. “Morro que Humberto tem um Oscar coletivo e o Wagner vai ter um individual — amizade mais pesada do cinema nacional”, destaca um seguidor.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram/@humbertocarrao
Humberto Carrão, Wagner Moura, Bella Camero e Vanessa CardosoReprodução/Instagram/@humbertocarrao
Reprodução/Instagram/@humbertocarrao
Wagner Moura, Vanessa Cardoso e Humberto CarrãoReprodução/Instagram/@humbertocarrao
Reprodução/Instagram/@humbertocarrao
Humberto Carrão posta com Wagner MouraReprodução/Instagram/@humbertocarrao
Divulgação
Wagner Moura já ganhou homenagem no Festival de Cinema de ZuriqueDivulgação
Reprodução/Globo
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) em “Vale Tudo”Reprodução/Globo

O registro surgiu no mesmo momento em que Wagner Moura volta a aparecer na lista de possíveis indicados ao Oscar 2026, feita pela revista americana Variety. O ator é apontado como principal aposta para vencer o prêmio de Melhor Ator por seu trabalho em “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho — filme escolhido para representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.

A lista de indicados oficiais será divulgada apenas em janeiro de 2026, mas as previsões da Variety são atualizadas semanalmente, com base na repercussão dos filmes, em outras premiações e na avaliação da crítica especializada.

