Encontro inédito: Bruno e Marrone e Zeca Pagodinho gravam clipe no Rio de Janeiro

Quem poderia imaginar este inusitado encontro? Bruno e Marrone foram ao Rio de Janeiro para gravar uma parceria com ninguém menos que Zeca Pagodinho. Na última terça-feira (14/10), os cantores colocaram as vozes e ontem (15/10) gravaram o vídeo no bar que leva o nome do veterano.

“Sintonia surreal!”, foi assim que Bruno definiu estar ao lado de Zeca Pagodinho. Ainda sem data para ser lançado, o feat. deve integrar um dos projetos para celebrar os 40 anos de carreira da dupla, que acontece em 2026. Além de encontros musicais, os amigos também pensam em fazer um documentário para mostrar aos fãs o árduo caminho trilhado ao longo destes anos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Bruno e Marrone Foto: Portal LeoDias Zeca Pagodinho Foto: Leo Aversa Bruno e Marrone Foto: Divulgação Zeca Pagodinho Foto: Ana Branco Voltar

Próximo

O encontro entre o sertanejo e o samba, além de marcar uma colaboração histórica, também reflete a união entre diferentes gerações da música brasileira. A mistura de estilos promete emocionar os fãs, especialmente aqueles que acompanham a carreira de ambos há décadas. Com a gravação já finalizada, a expectativa é que esse projeto seja um grande marco, não só no repertório dos cantores, mas também na trajetória musical do país.