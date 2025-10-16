Endrick considera deixar Real Madrid diante de sequência no banco e concorrência com Mbappé

Endrick atravessa o momento mais difícil desde que chegou ao Real Madrid. O atacante brasileiro, de 18 anos, está há cinco partidas consecutivas sem entrar em campo e começa a demonstrar insatisfação com a falta de oportunidades sob o comando do técnico Xabi Alonso. Segundo informações da ESPN, o jogador está “frustrado” e vivendo um período de instabilidade emocional por não conseguir espaço na equipe.

Uma pessoa próxima ao atleta revelou que a situação tem mexido com o psicológico do jovem. “Tudo isso mexeu com ele. Ele está frustrado, querendo se provar a cada treino. Está dando a vida”, disse a fonte ouvida pela reportagem.

A sequência sem atuar é inédita na carreira de Endrick. Mesmo quando Carlo Ancelotti ainda dirigia o clube, o atacante costumava receber minutos esporádicos. Agora, sob o comando de Xabi Alonso, o cenário é diferente: o brasileiro é o único jogador de linha do elenco que ainda não entrou em campo desde a troca de treinador. Sua última aparição foi em 18 de maio, diante do Sevilla, pela rodada final da LaLiga 2024/25.

Fontes próximas garantem que não há qualquer problema de relacionamento entre o camisa 9 e o técnico espanhol. A diferença, segundo os relatos, está no perfil de trabalho. Xabi Alonso adota uma metodologia mais rígida e competitiva, inspirada na “escola José Mourinho”, priorizando o sistema tático e o desempenho em treinos para definir o time titular. O contraste com o estilo “paizão” de Ancelotti, que tinha relação mais próxima com os jogadores, é apontado como um dos fatores que tornaram a adaptação de Endrick mais difícil.

Outro ponto citado nos bastidores é o protagonismo de Kylian Mbappé, principal concorrente de Endrick na linha de ataque. O francês, que chegou ao clube com status de estrela mundial, tem demonstrado grande apetite por atuar em todas as partidas. “O titular da posição é Mbappé, que está na frente dele e quer jogar 90 minutos”, afirmou uma pessoa do entorno do brasileiro.

Essa “fome de jogo” do astro francês, somada à cautela de Alonso na rotação do elenco, tem reduzido as chances do ex-Palmeiras. Desde sua chegada ao Real, o atacante também enfrentou uma lesão na coxa que o tirou do Mundial de Clubes e prolongou o período longe dos gramados.

Mesmo com a sequência negativa, Endrick continua sendo alvo de interesse no mercado europeu. A ESPN apurou que clubes como o Olympique de Marselha monitoram sua situação e podem apresentar propostas na janela de transferências de janeiro.

Apesar das sondagens, o estafe do jogador entende que qualquer decisão sobre uma possível saída deve ser tomada apenas após a próxima Data Fifa, considerada um “limite” para avaliar se haverá uma reviravolta no Real Madrid. O atacante mantém o foco em reconquistar espaço no elenco e dar continuidade ao projeto traçado desde sua chegada à Espanha.

