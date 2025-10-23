ENEM 2025: Acre ultrapassa 30 mil inscritos e locais de prova estão liberados

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2025 se aproxima e, no Acre, mais de 30 mil estudantes já estão com suas inscrições confirmadas. A consulta aos locais de prova foi liberada nesta quinta-feira (23) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP).

Conforme dados divulgados até junho, o estado contabilizava 32.853 inscritos. Um relatório posterior, de julho, apontou 28.962 candidatos confirmados. Desse total, mais de 20 mil obtiveram isenção da taxa de inscrição. No cenário nacional, o ENEM 2025 ultrapassou 4,8 milhões de participantes.

A consulta ao local de prova pode ser feita por meio do cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante:

https://enem.inep.gov.br/participante

Para acessar, é necessário login com CPF e senha da conta gov.br.

No cartão, o participante se informa sobre:

Endereço do local de prova;

Datas das provas;

Idioma escolhido para a prova de língua estrangeira;

Indicação de atendimentos especializados ou por nome social, se solicitados.

Embora o cartão não seja obrigatório no dia da aplicação, o INEP recomenda que os participantes o imprimam e levem para facilitar a conferência de informações.

Datas de aplicação

O ENEM será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Em Belém, Ananindeua e Marituba (no Pará), as provas ocorrerão em 30 de novembro e 7 de dezembro devido à realização do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) internacional.

Recomendações do INEP

Chegue ao local de prova com antecedência: os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h (horário de Brasília).

Simule o trajeto até o local da prova, preferencialmente em um domingo, para avaliar tempo de deslocamento e transporte.