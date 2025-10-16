Energisa inicia programa de negociação de dívidas com descontos de até 80%

O Grupo Energisa lança uma campanha inédita de negociação de débitos, válida para as suas nove distribuidoras de energia. São condições diferenciadas para quitação de dívidas, com possibilidade de parcelamento e descontos que podem chegar a 80% de desconto. A iniciativa contempla todos os clientes com faturas em atraso e as condições serão ofertadas de forma a facilitar a regularização do débito pelo cliente da Energisa.

Dados mostram o peso do endividamento no orçamento das famílias e as dificuldades do brasileiro para honrar as contas no dia a dia. Segundo o Banco Central, em junho deste ano, as famílias comprometeram 27,6% da renda com o pagamento mensal de dívidas.

“É uma oportunidade para que nossos clientes quitem dívidas com condições diferenciadas, contribuindo para que essas pessoas voltem a ter acesso a crédito. Para a Energisa, é também uma forma de contribuir com o controle da inadimplência”, afirma Newton Santos, diretor da Energisa.

A última campanha realizada pela empresa foi no programa Desenrola Brasil, que contou com a participação da Energisa e teve 81 mil contratos celebrados durante a vigência do programa. Na ocasião, os descontos chegaram a 75% e ainda a possibilidade de parcelamento flexíveis. Para este ano o Grupo oferece está campanha a todos os seus clientes que possua débito com objetivo de apoiar na regularização dos débitos com a empresa.