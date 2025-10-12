Enfermeira é sufocada até a morte por ex que não aceitava término

Uma enfermeira, identificada como Ketyni Maria Gomes da Silva (foto em destaque), foi morta nesse sábado (11/10), na residência em que vivia com os dois filhos, no São Jorge, em Maceió (AL).
Informações da polícia apontam que a mulher teria sido asfixiada até perder a vida. O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da mulher, pai dos filhos dela — dois meninos, ambos crianças.
Os indícios apontam que o crime teria sido motivado pelo descontentamento do homem com o término do relacionamento. Ele se entregou à polícia horas depois do crime, em uma delegacia.
O homem confessou o crime e acompanhou os investigadores até a cena do assassinato. Ketyni foi encontrada sem vida, em uma cama de casal.
O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
2 imagensFechar modal.1 de 2
O homem confessou o crime à polícia
Reprodução/Instagram2 de 2
Ela deixa dois filhos, ambos crianças
Reprodução/Instagram
Quem era Ketyni
A morte da enfermeira causou comoção na comunidade e revoltou amigos e familiares. Nas redes sociais, onde ela costumava publicar fotos dos filhos e postar sobre sua profissão, alagoanos lamentaram a partida e cobraram por justiça.
“Que sirva de alerta para nós: nunca se calar diante do perigo. É doloroso demais saber que você se foi sem ter a chance de viver tranquila”, escreveu uma internauta.