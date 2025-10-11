11/10/2025
Enfermeiro morre aos 35 anos em Rio Branco; corpo será levado para Sena Madureira

Ajackson era de família bastante conhecida em Sena Madureira

Natural de Sena Madureira, o enfermeiro Ajackson Glauber faleceu aos 35 anos, na noite desta sexta-feira (10), em Rio Branco. Ainda há poucos detalhes do ocorrido, mas segundo informações, a morte foi provocada por um infarto.

Ajackson tinha 35 anos/Foto: Reprodução

Ajackson estava em casa quando começou a passar a mal. Uma equipe do Samu ainda foi acionada e tentou por alguns minutos reanimá-lo, mas não foi possível reverter o quadro.

Bastante conhecido em Sena Madureira, o enfermeiro era sobrinho da professora Socorro Maia e morou durante vários anos no conhecido Beco da Abacabeira.

Seu corpo será transladado para Sena Madureira e o velório ocorrerá na capela Esperança.

