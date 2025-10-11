11/10/2025
Engavetamento de veículos na DF-001 deixa três pessoas feridas

Um engavetamento de veículos deixou três pessoas feridas na DF-001.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal  (CBMDF) atendeu a ocorrência às 6h55 deste sábado (11/10), com três viaturas de socorro.

Veja imagens do atendimento:

O acidente ocorreu em frente ao Condomínio Cooperville, sentido Taguatinga.

No local, as equipes se depararam com a colisão envolvendo um Chery Tiggo preto, um VW Gol preto e um Toyota Corolla cinza.

Três passageiros do Gol precisaram de atendimento médico, sendo transportados, conscientes e orientados, para o hospital apresentando escoriações pelo corpo. Os condutores dos automóveis não se feriram.

A ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

