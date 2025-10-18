Engenheiro é preso após tentar matar ex-mulher com tiro de espingarda

Um engenheiro agrônomo de 41 anos foi preso nesta sexta-feira (17/10) no Tocantins, após viver foragido da Justiça por quase dois anos, por tentar matar a esposa com um tiro de espingarda na cabeça.

O homem usava documentos falsos em nome de um cidadão israelense na tentativa de despistar a polícia.

Leia também

A prisão foi realizada por agentes do GENARC de Rio Verde (GO), em uma operação conjunta com outras unidades da Polícia Civil.

Imagens:

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Homem preso por tentar matar a esposa

2 de 2

Carteira falsa do homem que tentou matar a esposa com tiro de espingarda no rosto

Reprodução / PCGO

Mais detalhes do caso:

O acusado responde por tentativa de feminicídio contra a ex-esposa.

O crime brutal ocorrido em 2021, em Araguacema (TO).

A mulher sobreviveu após fugir pela mata, em um caso que chocou a população local pela extrema violência e crueldade.

Além disso, o suspeito já foi condenado por falsificação de moeda, também no Tocantins.

Liberdade

Ele chegou a ser colocado em liberdade por um erro administrativo-judiciário, após falha na inserção de seu nome no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

Assim que o equívoco foi identificado, a Justiça decretou nova prisão preventiva, mas o réu já havia fugido e passou a viver com identidade falsa.

Após troca de informações e diligências investigativas, os policiais civis de Rio Verde localizaram o foragido, que vivia há cerca de 60 dias em Goiás.

Ele atuava como empresário do setor financeiro e se apresentava como cidadão israelense, portando inclusive um passaporte falsificado daquele país.

O criminoso foi preso novamente e deve responder, além da tentativa de feminicídio, também pelo crime de uso de documento falso. Ele será colocado à disposição da Justiça.