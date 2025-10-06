Enilson Amorim lança animação 2D nesta sexta-feira na filmoteca da biblioteca pública

O historiador, artista plástico e cineasta Enilson Amorim lança nesta sexta-feira (10), às 19 horas, na Filmoteca da Biblioteca Pública, a animação em 2D A Lenda da Cobra Grande. A produção audiovisual é financiada pelo Edital de Audiovisual nº 006/2023 da Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), e conta com o apoio do Governo do Estado, da Academia Acreana de Letras (AAL) e da Associação Acreana de Cinema (Asacine).

“Este é mais um trabalho audiovisual que tem como objetivo preservar a memória de nossos antepassados. Os relatos orais, repassados de geração em geração em comunidades indígenas, extrativistas e ribeirinhas, devem ser eternizados em livros, fotografias, peças teatrais, composições musicais e demais manifestações artísticas, como o desenho animado. Nossos antepassados deixaram registros lendários em rochas, argila, papiro e papel. Agora, a arte tem o papel de preservá-los em formato audiovisual digital para as atuais gerações”, comentou Enilson Amorim.

A animação

Dirigido, roteirizado e animado por Enilson Amorim, o desenho mostra um grupo de quatro crianças que tenta desvendar os mistérios por trás de um terremoto ocorrido durante a celebração de uma missa. A aventura segue em uma busca incansável pela quebra de um encanto, que só é possível com a descoberta de um livro e um mapa reveladores dos segredos para libertar figuras encantadas que surgem na história.

“Minha animação não só resgata uma lenda local, mas traz em seu roteiro a valorização da fé, da união entre amigos e do desejo de libertar pessoas e uni-las pelo poder do amor”, afirmou o autor.

A sessão de estreia da animação A Lenda da Cobra Grande é gratuita e aberta para todas as idades.

O autor

Enilson Amorim de Lima nasceu em 5 de agosto de 1974, em Rio Branco, Acre. Viveu sua infância nos bairros Triângulo Velho e Taquari, onde começou a desenhar quadrinhos e criou seu primeiro livro, A Turminha Infantil, escrevendo os roteiros e ilustrando as histórias.

Com o tempo, tornou-se pintor de letreiros e, mais tarde, retratista ao vivo em bares da cidade. Em 1994, iniciou sua carreira como caricaturista e diagramador em jornais locais, começando pelo Jornal O Rio Branco e, em seguida, pelo Jornal A Tribuna. Suas charges e caricaturas, marcadas por forte crítica social, renderam-lhe 11 processos judiciais, além de cinco Prêmios de Jornalismo José Chalub Leite — sendo três troféus de primeiro lugar e duas menções honrosas.

Atualmente, preside a Associação Acreana de Cinema (Asacine), é graduado em História e Artes Visuais, e está concluindo o curso de Jornalismo pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e possui diversas especializações em linguagens da arte. É autor e ilustrador de diversos livros infantis que abordam mitos do folclore local — como Mapinguari – A Lenda, Abelardo e o Curupira, Clarinha e o Boto, O Canto do Uirapuru, A Lenda da Cobra Grande, Chorrim – O Cachorro dos Amorim e, mais recentemente, A Missão dos Protetores da Floresta.

A maioria de suas obras literárias foi adaptada para animação em 2D, diversificando a linguagem de sua arte e contribuindo para a difusão das lendas e mitos do folclore regional.