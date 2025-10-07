enquanto-falava-com-modelo,-vini-jr.-curtiu-post-da-grande-rio-sobre-virginia

Em meio ao turbilhão após ter conversas com uma modelo reveladas pelo portal LeoDias, Vini Jr. esteve atento a agenda da Grande Rio. Pouco depois deVirginia anunciar que participaria do ensaio da bateria da escola de samba da qual é rainha, o jogador deixou um sinal de que está acompanhando tudo ao curtir a publicação. O gesto aconteceu pouco antes dos prints começarem a circular nas redes.

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou o anúncio de que estará na quadra da Grande Rio: “Amanhã nos vemos na quadra, se Deus quiser!”, escreveu a influenciadora digital. Vini, que provavelmente viu a publicação, deixou um gesto discreto de apoio ao aparecer com sua curtida na postagem oficial da escola de samba.

Vale lembrar que a publicação foi feita antes do portal LeoDias divulgar que o jogador continuava mantendo conversas com outras mulheres mesmo após se envolver com a influenciadora digital. Na última segunda-feira, (6/10), este veículo divulgou capturas de tela de conversas íntimas do atacante do Real Madrid com Day Magalhães.

A modelo brasileira vive na Itália, enquanto o jogador está na Coreia. Os prints mostram que essas interações começaram no início de maio e se mantiveram desde então, inclusive na própria segunda, incluindo elogios, pedidos de fotos, combinados de chamadas de vídeo e encontros casuais, mesmo em meio ao affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca.