07/10/2025
Universo POP
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira
Terminaram? Yuri Lima apaga todas as fotos com Iza nas redes sociais
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes

Enquanto falava com modelo, Vini Jr. curtiu post da Grande Rio sobre Virginia

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
enquanto-falava-com-modelo,-vini-jr.-curtiu-post-da-grande-rio-sobre-virginia

Em meio ao turbilhão após ter conversas com uma modelo reveladas pelo portal LeoDias, Vini Jr. esteve atento a agenda da Grande Rio. Pouco depois deVirginia anunciar que participaria do ensaio da bateria da escola de samba da qual é rainha, o jogador deixou um sinal de que está acompanhando tudo ao curtir a publicação. O gesto aconteceu pouco antes dos prints começarem a circular nas redes.

Nos stories do Instagram, Virginia compartilhou o anúncio de que estará na quadra da Grande Rio: “Amanhã nos vemos na quadra, se Deus quiser!”, escreveu a influenciadora digital. Vini, que provavelmente viu a publicação, deixou um gesto discreto de apoio ao aparecer com sua curtida na postagem oficial da escola de samba.

Veja as fotos

Foto/Instagram
Vini Jr curte publicação da Grande Rio sobre ensaio de VirginiaFoto/Instagram
Foto/Instagram
Vini Jr curte publicação da Grande Rio sobre ensaio de VirginiaFoto/Instagram
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real MadridFoto: Reprodução/Instagram @virginia
Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Virginia abre álbum de fotos de dia de curtição na Espanha com Vini Jr.Foto: Reprodução/Instagram @virginia
Reprodução: Instagram/@vinijr
Vini Jr. com sua Mercedes-Maybach S680Reprodução: Instagram/@vinijr
Reprodução: Instagram/@realmadrid
Vini Jr. também coleciona outros modelos de carro, como uma BMWReprodução: Instagram/@realmadrid

Leia Também

Vale lembrar que a publicação foi feita antes do portal LeoDias divulgar que o jogador continuava mantendo conversas com outras mulheres mesmo após se envolver com a influenciadora digital. Na última segunda-feira, (6/10), este veículo divulgou capturas de tela de conversas íntimas do atacante do Real Madrid com Day Magalhães.

A modelo brasileira vive na Itália, enquanto o jogador está na Coreia. Os prints mostram que essas interações começaram no início de maio e se mantiveram desde então, inclusive na própria segunda, incluindo elogios, pedidos de fotos, combinados de chamadas de vídeo e encontros casuais, mesmo em meio ao affair entre Vini Jr. e Virginia Fonseca.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost