09/10/2025
Universo POP
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”

Enquanto o mistério sobre Odete segue em “Vale Tudo”, Sandra forja a própria morte em “Êta Mundo Melhor!”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
enquanto-o-misterio-sobre-odete-segue-em-“vale-tudo”,-sandra-forja-a-propria-morte-em-“eta-mundo-melhor!”

Quem gosta de uma boa vilã forjando a própria morte para escapar da Justiça está sendo bem alimentado pelas novelas. Em “Vale Tudo”, o público ainda não tem certeza se Odete Roitman (Debora Bloch) realmente morreu — ou se ainda vai surgir viva no último capítulo, desafiando tudo e todos como só ela sabe fazer.

Mas em “Êta Mundo Melhor!”, a coisa é mais escancarada. A megera Sandra (Flávia Alessandra) vai dar um verdadeiro show de dissimulação nos próximos capítulos e, encurralada pela polícia, decide simular a própria morte para tentar fugir da cadeia — com direito a enterro falso, comoção e até gente acreditando de verdade que ela bateu as botas.

Leia Também

Fugitiva e armada, Sandra invade a mansão de Candinho (Sergio Guizé) ao lado da cúmplice Inês (Joana Solnado), pronta para roubar as joias da família. Mas o plano dá errado quando Dita (Jeniffer Nascimento) chega bem na hora, após ter um pressentimento. A situação sai do controle, Quitéria (Kênia Costta) chama a polícia e as vilãs escapam por pouco.

É aí que Sandra decide desaparecer. Com ajuda de Inês, ela arquiteta uma falsa morte para despistar a polícia e os rivais. A notícia se espalha, a polícia confirma o “óbito” e até Ernesto (Eriberto Leão) cai na armadilha. Tudo tão convincente que até marcam um enterro. Mas, nos bastidores, Sandra está viva, escondida e já bolando seu próximo golpe.

Ou seja: enquanto em “Vale Tudo”, o telespectador ainda espera a bomba final com Odete possivelmente ressuscitando no último capítulo, “Êta Mundo Melhor!” não perde tempo e já entrega sua vilã “morta-viva” em plena ação. Uma prova de que, quando se trata de novela, a morte é só mais um truque no roteiro — e vilã boa é vilã que nunca se dá por vencida.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost