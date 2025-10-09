Enquanto o mistério sobre Odete segue em “Vale Tudo”, Sandra forja a própria morte em “Êta Mundo Melhor!”

Quem gosta de uma boa vilã forjando a própria morte para escapar da Justiça está sendo bem alimentado pelas novelas. Em “Vale Tudo”, o público ainda não tem certeza se Odete Roitman (Debora Bloch) realmente morreu — ou se ainda vai surgir viva no último capítulo, desafiando tudo e todos como só ela sabe fazer.

Mas em “Êta Mundo Melhor!”, a coisa é mais escancarada. A megera Sandra (Flávia Alessandra) vai dar um verdadeiro show de dissimulação nos próximos capítulos e, encurralada pela polícia, decide simular a própria morte para tentar fugir da cadeia — com direito a enterro falso, comoção e até gente acreditando de verdade que ela bateu as botas.

Fugitiva e armada, Sandra invade a mansão de Candinho (Sergio Guizé) ao lado da cúmplice Inês (Joana Solnado), pronta para roubar as joias da família. Mas o plano dá errado quando Dita (Jeniffer Nascimento) chega bem na hora, após ter um pressentimento. A situação sai do controle, Quitéria (Kênia Costta) chama a polícia e as vilãs escapam por pouco.

É aí que Sandra decide desaparecer. Com ajuda de Inês, ela arquiteta uma falsa morte para despistar a polícia e os rivais. A notícia se espalha, a polícia confirma o “óbito” e até Ernesto (Eriberto Leão) cai na armadilha. Tudo tão convincente que até marcam um enterro. Mas, nos bastidores, Sandra está viva, escondida e já bolando seu próximo golpe.

Ou seja: enquanto em “Vale Tudo”, o telespectador ainda espera a bomba final com Odete possivelmente ressuscitando no último capítulo, “Êta Mundo Melhor!” não perde tempo e já entrega sua vilã “morta-viva” em plena ação. Uma prova de que, quando se trata de novela, a morte é só mais um truque no roteiro — e vilã boa é vilã que nunca se dá por vencida.