Enquete A Fazenda 17: participante dispara e deve sair na 3ª roça

Fernando Sampaio, Matheus Martins, Rayane Figliuzzi e Yoná Sousa formam a quarta roça de A Fazenda 17. O quarteto foi definido na noite dessa terça-feira (14/10), e a eliminação está prevista para acontecer na quinta-feira (16/10).

Segundo a enquete do Notícias da TV, Yoná Sousa aparece com a maior porcentagem de votos do público, com 41,15%, e corre mais risco de deixar o reality rural caso não ganhe a Prova do Fazendeiro.

Em seguida, Matheus Martins aparece com 26,95%, Rayane Figliuzzi com 22,29% e Fernando Sampaio, em último lugar, com 9,62%.

Vale destacar que Fernando já está na roça e não participa da Prova do Fazendeiro, que ocorre nesta quarta-feira (15/10) e permite que um dos participantes escape da berlinda.

