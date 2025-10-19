Enquete dá nome a supercomputador de previsão do tempo; veja opções

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) abriu uma enquete para definir, até dia 26 de outubro, o nome do novo supercomputador da previsão do tempo. As opções são baseadas nos povos originários.

A enquete feita pelo Inpe e pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) oferece quatro opções pré-selecionadas por servidores e pesquisadores. Jaci, Arani, Aracy e Arandu são os nomes colocados à disposição do público.

O antigo supercomputador do Inpe se chamava Tupã, o “trovão”, divindade suprema dos tupis.

Para votar, o interessado deve acessar os perfis oficiais do Inpe (https://www.instagram.com/inpe.oficial/ ) e do MCTI (https://www.instagram.com/mcti/ ) no Instagram, escolhendo a opção favorita nos cards disponíveis.

Segundo o Inpe, o novo supercomputador amplia em mais de dez vezes a capacidade de processamento do instituto, melhorando o sistema de previsão do tempo para as condições climáticas da América do Sul. A máquina fica no Centro de Dados Científico do instituto, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.

O Inpe divulgou também uma explicação sobre o significado de cada um dos nomes colocados à disposição do público.

Veja o que significa cada nome