Enquete dá nome a supercomputador de previsão do tempo; veja opções

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) abriu uma enquete para definir, até dia 26 de outubro, o nome do novo supercomputador da previsão do tempo. As opções são baseadas nos povos originários.
A enquete feita pelo Inpe e pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI) oferece quatro opções pré-selecionadas por servidores e pesquisadores. Jaci, Arani, Aracy e Arandu são os nomes colocados à disposição do público.
Leia também
-
Chuva e rajadas de vento deixam 141 mil imóveis sem luz na Grande SP
-
Frio intenso chega a SP e temperaturas caem na primavera. Veja o clima
-
Defesa Civil alerta para tempestades e ventos fortes em SP até domingo
-
Árvore cai após temporal e ônibus escapa por pouco na Praça da Sé
O antigo supercomputador do Inpe se chamava Tupã, o “trovão”, divindade suprema dos tupis.
Para votar, o interessado deve acessar os perfis oficiais do Inpe (https://www.instagram.com/inpe.oficial/ ) e do MCTI (https://www.instagram.com/mcti/ ) no Instagram, escolhendo a opção favorita nos cards disponíveis.
Segundo o Inpe, o novo supercomputador amplia em mais de dez vezes a capacidade de processamento do instituto, melhorando o sistema de previsão do tempo para as condições climáticas da América do Sul. A máquina fica no Centro de Dados Científico do instituto, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo.
O Inpe divulgou também uma explicação sobre o significado de cada um dos nomes colocados à disposição do público.
Veja o que significa cada nome
- Jaci: é a deusa da lua e parceira de Tupã na mitologia tupi-guarani. Tupã e Jaci são forças complementares, como dia e noite, masculino e feminino. Ela representa sabedoria, renovação e proteção da natureza.
- Arani: é traduzido como relâmpago, em tupi, o que remete a rapidez, energia e clareza. É a luz que acompanha tupã e também valoriza a representatividade feminina, segundo o Inpe.
- Aracy: significa mãe do dia ou aurora, simbolizando a renovação, clareza e promessa de um novo começo. A justificativa para estar entre os nomes oferecidos ao público é que o supercomputador trará conhecimento sem precedentes.
- Arandu: é a sabedoria, com a junção de ára (tempo, espaço, cosmo) e andu (sentir, ouvir). Segundo o Inpe, remete à capacidade de compreender profundamente o tempo e o mundo, como o supercomputador.